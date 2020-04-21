مصادر: مايكروسوفت تجهّز "قنبلة" ستقلب موازين الحواسيب اللوحية

موقع "إنجادجيت": يتمتع بميزات تُشابه بصورة كبيرة الحواسيب الاحترافية

كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"القنبلة" التي تجهزها شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، لتقلب بها موازين عالم الحواسيب اللوحية.

ونقل موقع "إنجادجيت" عن مصادر من داخل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أنها تجهز لإطلاق حاسب لوحي، سيقلب موازين اللوحيات؛ حيث سيتمتع بميزات تُشابه بصورة كبيرة الحواسيب الاحترافية؛ ولكن بصبغة الحواسيب اللوحية.

وأوضح المصدر أن مايكروسوفت تجهّز حاليًا لإطلاق حاسب "سرفس جو" اللوحي، الذي سيأتي بشاشة لمسية أوسع بقياس 10.5 بوصة، وبدقة عالية تبلغ 1920×1280 بيكسل.

ولكن أبرز المميزات هي دعم الحاسب بمعالج خارق مخصص بالأصل للحواسيب الاحترافية؛ وهو معالج "كور إم3" بسرعة 1.1جيجاهرتز.

كما يعتقد المصدر أن "مايكروسوفت" ستدعم الحاسب بنظام تشغيل جديد يطلق عليه "ويندوز 10 سليت"، والذي سيتم إطلاقه في شهر مايو المقبل.

كما سيدعم الحاسب أيضًا بمعالج رسوميات خارق من نوع "بنتيوم غولد" بسرعة 1.7 جيجاهرتز.

كما سيتم دعم "سرفس جو" بذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح بين 4 و8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين داخلية بين 64 و128 جيجابايت.

ولم تكشف "مايكروسوفت" بعدُ عن سعر الحاسب اللوحي الجديد؛ لكن المصادر أشارت إلى أنه سيكون ضِمن فئة الحواسيب الاقتصادية ذات السعر المتوسط، الذي لن يتخطى حاجز الـ400 دولار أمريكي.