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ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة .. سكن ومياه وكهرباء ووقود وغيرها

"الإحصاء": خلال شهر أكتوبر الماضي .. الارتفاعات شهدها ثمانيةٌ من الأقسام الرئيسة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، اليوم، تقريرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.

وكشف التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر سجَّل ارتفاعاً بلغت نسبته (0.2%) حيث بلغ (106.5) نقطة ارتفاعاً من (106.3) نقطة في شهر سبتمبر 2019م.

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، إلى الارتفاعات التي شهدها ثمانيةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، هي: قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.6%)، وقسم الصحة بنسبة (0.5%)، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%)، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.2%)، وقسم التبغ بنسبة (0.1%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.1%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.1%)، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (0.1%).

من جانب آخر، سجَّل ثلاثةٌ من الأقسام الرئيسة للمؤشر انخفاضاً، هي: قسم النقل بنسبة (0.5%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.4%)، وقسم الاتصالات بنسبة (0.2%)، فيما لم يسجِّل قسم التعليم أيَّ تغير نسبي يُذْكر.

الجدير بالذكر أن (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) يُعدُّ أحد أبرز المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل منتظم، ويعكس هذا الرقم التغيرات في أسعار سلة السوق الثابتة للسلع والخدمات خلال فترات زمنية محددة.

ويتصف (مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) بشموله وتمثيله مختلف فئات السكان المعيشية في المملكة، ويُعتمد عليه في إعداد مجموعة من التقارير والتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحركات الأسعار، والتنبؤات المستقبلية بها خلال فترات زمنية قادمة.

الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستهلك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة .. سكن ومياه وكهرباء ووقود وغيرها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، اليوم، تقريرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.

وكشف التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر سجَّل ارتفاعاً بلغت نسبته (0.2%) حيث بلغ (106.5) نقطة ارتفاعاً من (106.3) نقطة في شهر سبتمبر 2019م.

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، إلى الارتفاعات التي شهدها ثمانيةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، هي: قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.6%)، وقسم الصحة بنسبة (0.5%)، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%)، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.2%)، وقسم التبغ بنسبة (0.1%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.1%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.1%)، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (0.1%).

من جانب آخر، سجَّل ثلاثةٌ من الأقسام الرئيسة للمؤشر انخفاضاً، هي: قسم النقل بنسبة (0.5%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.4%)، وقسم الاتصالات بنسبة (0.2%)، فيما لم يسجِّل قسم التعليم أيَّ تغير نسبي يُذْكر.

الجدير بالذكر أن (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) يُعدُّ أحد أبرز المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل منتظم، ويعكس هذا الرقم التغيرات في أسعار سلة السوق الثابتة للسلع والخدمات خلال فترات زمنية محددة.

ويتصف (مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) بشموله وتمثيله مختلف فئات السكان المعيشية في المملكة، ويُعتمد عليه في إعداد مجموعة من التقارير والتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحركات الأسعار، والتنبؤات المستقبلية بها خلال فترات زمنية قادمة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:12 PM

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة .. سكن ومياه وكهرباء ووقود وغيرها

"الإحصاء": خلال شهر أكتوبر الماضي .. الارتفاعات شهدها ثمانيةٌ من الأقسام الرئيسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، اليوم، تقريرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.

وكشف التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر سجَّل ارتفاعاً بلغت نسبته (0.2%) حيث بلغ (106.5) نقطة ارتفاعاً من (106.3) نقطة في شهر سبتمبر 2019م.

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، إلى الارتفاعات التي شهدها ثمانيةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، هي: قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.6%)، وقسم الصحة بنسبة (0.5%)، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%)، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.2%)، وقسم التبغ بنسبة (0.1%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.1%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.1%)، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (0.1%).

من جانب آخر، سجَّل ثلاثةٌ من الأقسام الرئيسة للمؤشر انخفاضاً، هي: قسم النقل بنسبة (0.5%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.4%)، وقسم الاتصالات بنسبة (0.2%)، فيما لم يسجِّل قسم التعليم أيَّ تغير نسبي يُذْكر.

الجدير بالذكر أن (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) يُعدُّ أحد أبرز المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل منتظم، ويعكس هذا الرقم التغيرات في أسعار سلة السوق الثابتة للسلع والخدمات خلال فترات زمنية محددة.

ويتصف (مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) بشموله وتمثيله مختلف فئات السكان المعيشية في المملكة، ويُعتمد عليه في إعداد مجموعة من التقارير والتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحركات الأسعار، والتنبؤات المستقبلية بها خلال فترات زمنية قادمة.

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