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باكستان.. انفجار غامض يخلّف قتيلين و14 مصاباً في لاهور

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

قُتِل شخصان وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في مدينة لاهور شرق باكستان.

وأوضحت الشرطة أنها لم تحدد بعدُ ما إذا كان الانفجار الذي وقع في حي سكني ناتج عن قنبلة أم لا، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، بيّن رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين، أن المحققين ومسؤولي فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان.. انفجار غامض يخلّف قتيلين و14 مصاباً في لاهور
سبق

قُتِل شخصان وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في مدينة لاهور شرق باكستان.

وأوضحت الشرطة أنها لم تحدد بعدُ ما إذا كان الانفجار الذي وقع في حي سكني ناتج عن قنبلة أم لا، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، بيّن رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين، أن المحققين ومسؤولي فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
02:16 PM

باكستان.. انفجار غامض يخلّف قتيلين و14 مصاباً في لاهور

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل شخصان وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في مدينة لاهور شرق باكستان.

وأوضحت الشرطة أنها لم تحدد بعدُ ما إذا كان الانفجار الذي وقع في حي سكني ناتج عن قنبلة أم لا، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، بيّن رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين، أن المحققين ومسؤولي فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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