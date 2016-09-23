النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب يرفع التهاني لخادم الحرمين وسمو ولي العهد

"الوادعي": نتذكر بفخر واعتزاز جهود الملك الموحد في لم شمل السعوديين

رفع رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب عوض احمد فرحان الوادعي، أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس البلدي؛ أسمى آيات التهانــي والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشــعب السعودي الكريم، بمناســبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال الوادعي: في اليوم الوطني 91 نتذكر بفخر واعتزاز الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه، الذي وحد هذا الكيان العظيم على أسس من العدل والمساواة والاستقرار، وسطر بمداد من ذهب أكبر وحدة تاريخية شهدها العصر الحديث وحافظ عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله الذين تعاقبوا على خدمة الدين والوطن حتى العهد الحالي الزاخر بالنماء والازدهار والتطور، وتحقيق تطلعات أبناء الوطن من رغد العيش والاستقرار، التي تحققت بفضل الله ثم بما قدم مــن جهود البناء والتنمية التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية 2030 التي تركز محاورها الثلاثة على: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تصب جميعها في مشاريع اقتصادية من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين من جهة، وعدم التأثر الاقتصادي والمالي بتذبذبات أسعار النفط.

وتابع: نجحت المملكة في استقطاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 17.625 مليار ريال سنويًّا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية.

وأضاف: أطلقت السعودية مجموعة حيوية من المبادرات تضمنت مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها، ويجري العمل على تنفيذها.

واختتم الوادعي بالدعاء لله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيــز وولي العهد الأمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز بالصحة والعافيــة، وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء والاســتقرار والعزة والتمكين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب يرفع التهاني لخادم الحرمين وسمو ولي العهد
سبق

رفع رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب عوض احمد فرحان الوادعي، أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس البلدي؛ أسمى آيات التهانــي والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشــعب السعودي الكريم، بمناســبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال الوادعي: في اليوم الوطني 91 نتذكر بفخر واعتزاز الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه، الذي وحد هذا الكيان العظيم على أسس من العدل والمساواة والاستقرار، وسطر بمداد من ذهب أكبر وحدة تاريخية شهدها العصر الحديث وحافظ عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله الذين تعاقبوا على خدمة الدين والوطن حتى العهد الحالي الزاخر بالنماء والازدهار والتطور، وتحقيق تطلعات أبناء الوطن من رغد العيش والاستقرار، التي تحققت بفضل الله ثم بما قدم مــن جهود البناء والتنمية التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية 2030 التي تركز محاورها الثلاثة على: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تصب جميعها في مشاريع اقتصادية من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين من جهة، وعدم التأثر الاقتصادي والمالي بتذبذبات أسعار النفط.

وتابع: نجحت المملكة في استقطاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 17.625 مليار ريال سنويًّا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية.

وأضاف: أطلقت السعودية مجموعة حيوية من المبادرات تضمنت مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها، ويجري العمل على تنفيذها.

واختتم الوادعي بالدعاء لله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيــز وولي العهد الأمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز بالصحة والعافيــة، وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء والاســتقرار والعزة والتمكين.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:28 AM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
05:05 PM

رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب يرفع التهاني لخادم الحرمين وسمو ولي العهد

"الوادعي": نتذكر بفخر واعتزاز جهود الملك الموحد في لم شمل السعوديين

A A A
بندر آل عوض - ظهران الجنوب
0
558

رفع رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب عوض احمد فرحان الوادعي، أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس البلدي؛ أسمى آيات التهانــي والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشــعب السعودي الكريم، بمناســبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال الوادعي: في اليوم الوطني 91 نتذكر بفخر واعتزاز الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه، الذي وحد هذا الكيان العظيم على أسس من العدل والمساواة والاستقرار، وسطر بمداد من ذهب أكبر وحدة تاريخية شهدها العصر الحديث وحافظ عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله الذين تعاقبوا على خدمة الدين والوطن حتى العهد الحالي الزاخر بالنماء والازدهار والتطور، وتحقيق تطلعات أبناء الوطن من رغد العيش والاستقرار، التي تحققت بفضل الله ثم بما قدم مــن جهود البناء والتنمية التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية 2030 التي تركز محاورها الثلاثة على: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تصب جميعها في مشاريع اقتصادية من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين من جهة، وعدم التأثر الاقتصادي والمالي بتذبذبات أسعار النفط.

وتابع: نجحت المملكة في استقطاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 17.625 مليار ريال سنويًّا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية.

وأضاف: أطلقت السعودية مجموعة حيوية من المبادرات تضمنت مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها، ويجري العمل على تنفيذها.

واختتم الوادعي بالدعاء لله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيــز وولي العهد الأمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز بالصحة والعافيــة، وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء والاســتقرار والعزة والتمكين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,898
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة