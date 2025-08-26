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"القحطاني" رئيساً للعلاقات العامة بمطار جدة

أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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"القحطاني" رئيساً للعلاقات العامة بمطار جدة
سبق

أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:23 PM

"القحطاني" رئيساً للعلاقات العامة بمطار جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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