"القحطاني" رئيساً للعلاقات العامة بمطار جدة

أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.