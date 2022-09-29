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الجوف.. 18 جهة تبحث تذليل عقبات معالجة التشوه البصري بمدن المنطقة

بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري بمدن المنطقة وتنميتها بمختلف المجالات

عقدت غرفة التحكم بأمانة منطقة الجوف، اجتماعًا مع الجهات المشاركة في معالجة التشوه البصري في مدن ومراكز المنطقة لمعالجة التحديات وتذليل العقبات.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لتوجيهات الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف ومتابعة مستمرة من قِبَل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل باجتماع الجهات المعنية بمعالجة التشوه البصري؛ حيث وجه جميع الجهات بالمنطقة بمعالجة هذه الظاهرة، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري بمدن المنطقة وتنميتها بمختلف المجالات.

وتشارك 18 جهة في غرفة التحكم بأمانة منطقة الجوف لمتابعة معالجة مظاهر التشوه البصري، التي يتم رصدها عبر جهات الرصد بالقطاع البلدي، أو ما يرد إلى الأمانة وبلدياتها من بلاغات عبر تطبيق بلدي، أو جهات الرصد الأخرى.

يُذكر أن أمانة منطقة الجوف تقود حملة كبرى لمعالجة مظاهر التشوه البصري في كافة مدن ومراكز المنطقة خلال 90 يومًا، وتهدف من خلال هذه الاجتماعات إلى تكثيف أعمال الحملة وإشراك باقي الجهات المعنية لمتابعة معالجة التشوهات البصرية في مرافقها.

كما تهدف الاجتماعات إلى استمرار أعمال الغرفة في المستقبل للحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع البلدي والشركاء بالمنطقة خلال هذه الحملة وما يتبعها من أعمال.

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الجوف.. 18 جهة تبحث تذليل عقبات معالجة التشوه البصري بمدن المنطقة
سبق

عقدت غرفة التحكم بأمانة منطقة الجوف، اجتماعًا مع الجهات المشاركة في معالجة التشوه البصري في مدن ومراكز المنطقة لمعالجة التحديات وتذليل العقبات.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لتوجيهات الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف ومتابعة مستمرة من قِبَل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل باجتماع الجهات المعنية بمعالجة التشوه البصري؛ حيث وجه جميع الجهات بالمنطقة بمعالجة هذه الظاهرة، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري بمدن المنطقة وتنميتها بمختلف المجالات.

وتشارك 18 جهة في غرفة التحكم بأمانة منطقة الجوف لمتابعة معالجة مظاهر التشوه البصري، التي يتم رصدها عبر جهات الرصد بالقطاع البلدي، أو ما يرد إلى الأمانة وبلدياتها من بلاغات عبر تطبيق بلدي، أو جهات الرصد الأخرى.

يُذكر أن أمانة منطقة الجوف تقود حملة كبرى لمعالجة مظاهر التشوه البصري في كافة مدن ومراكز المنطقة خلال 90 يومًا، وتهدف من خلال هذه الاجتماعات إلى تكثيف أعمال الحملة وإشراك باقي الجهات المعنية لمتابعة معالجة التشوهات البصرية في مرافقها.

كما تهدف الاجتماعات إلى استمرار أعمال الغرفة في المستقبل للحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع البلدي والشركاء بالمنطقة خلال هذه الحملة وما يتبعها من أعمال.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:07 AM

الجوف.. 18 جهة تبحث تذليل عقبات معالجة التشوه البصري بمدن المنطقة

بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري بمدن المنطقة وتنميتها بمختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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عقدت غرفة التحكم بأمانة منطقة الجوف، اجتماعًا مع الجهات المشاركة في معالجة التشوه البصري في مدن ومراكز المنطقة لمعالجة التحديات وتذليل العقبات.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لتوجيهات الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف ومتابعة مستمرة من قِبَل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل باجتماع الجهات المعنية بمعالجة التشوه البصري؛ حيث وجه جميع الجهات بالمنطقة بمعالجة هذه الظاهرة، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري بمدن المنطقة وتنميتها بمختلف المجالات.

وتشارك 18 جهة في غرفة التحكم بأمانة منطقة الجوف لمتابعة معالجة مظاهر التشوه البصري، التي يتم رصدها عبر جهات الرصد بالقطاع البلدي، أو ما يرد إلى الأمانة وبلدياتها من بلاغات عبر تطبيق بلدي، أو جهات الرصد الأخرى.

يُذكر أن أمانة منطقة الجوف تقود حملة كبرى لمعالجة مظاهر التشوه البصري في كافة مدن ومراكز المنطقة خلال 90 يومًا، وتهدف من خلال هذه الاجتماعات إلى تكثيف أعمال الحملة وإشراك باقي الجهات المعنية لمتابعة معالجة التشوهات البصرية في مرافقها.

كما تهدف الاجتماعات إلى استمرار أعمال الغرفة في المستقبل للحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع البلدي والشركاء بالمنطقة خلال هذه الحملة وما يتبعها من أعمال.

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