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نجاة امرأة من حادث مروري تعرضت له على طريق الشرائع

بعدما اصطدمت مركبتها بـ"وايت"

نجت امرأة من حادث مروري تعرضت له على طريق الشرائع- منى بمكة المكرمة، اليوم بعد أن اصطدمت مركبتها بـ"وايت" نتج عن ذلك تلفيات في المركبات دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، فقد شهد طريق الشرائع الجديد الرابط بين مشعر منى وأحياء شرق مكة المكرمة، ظهر اليوم، حادثاً مرورياً، بين مركبة من نوع "هونداي" تقودها امرأة، ووايت حمولته 4 أطنان، نتج عنه تلفيات في المركبتين، بعد أن تعرضت المركبتان للانقلاب، كما تم إغلاق جزئي للطريق، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح بحسب المعلومات الأولية.

من جانبها، هرعت الجهات المختصة من المرور والهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع عند تلقيهم البلاغ، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

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نجاة امرأة من حادث مروري تعرضت له على طريق الشرائع
سبق

نجت امرأة من حادث مروري تعرضت له على طريق الشرائع- منى بمكة المكرمة، اليوم بعد أن اصطدمت مركبتها بـ"وايت" نتج عن ذلك تلفيات في المركبات دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، فقد شهد طريق الشرائع الجديد الرابط بين مشعر منى وأحياء شرق مكة المكرمة، ظهر اليوم، حادثاً مرورياً، بين مركبة من نوع "هونداي" تقودها امرأة، ووايت حمولته 4 أطنان، نتج عنه تلفيات في المركبتين، بعد أن تعرضت المركبتان للانقلاب، كما تم إغلاق جزئي للطريق، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح بحسب المعلومات الأولية.

من جانبها، هرعت الجهات المختصة من المرور والهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع عند تلقيهم البلاغ، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:25 PM

نجاة امرأة من حادث مروري تعرضت له على طريق الشرائع

بعدما اصطدمت مركبتها بـ"وايت"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
43
52,215

نجت امرأة من حادث مروري تعرضت له على طريق الشرائع- منى بمكة المكرمة، اليوم بعد أن اصطدمت مركبتها بـ"وايت" نتج عن ذلك تلفيات في المركبات دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، فقد شهد طريق الشرائع الجديد الرابط بين مشعر منى وأحياء شرق مكة المكرمة، ظهر اليوم، حادثاً مرورياً، بين مركبة من نوع "هونداي" تقودها امرأة، ووايت حمولته 4 أطنان، نتج عنه تلفيات في المركبتين، بعد أن تعرضت المركبتان للانقلاب، كما تم إغلاق جزئي للطريق، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح بحسب المعلومات الأولية.

من جانبها، هرعت الجهات المختصة من المرور والهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع عند تلقيهم البلاغ، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

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