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تنبيه الأمطار.. حالة سحب رعدية ممطرة على الرياض تشمل العاصمة

الأرصاد: مصحوبة برياح سطحية وتدني الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد منطقة الرياض من احتمالية سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن بالرؤية الأفقية من الثانية عشرة ظهر اليوم وحتى الثامنة مساء.

ولفت المركز بأن الحالة تشمل كلاً من الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم.

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تنبيه الأمطار.. حالة سحب رعدية ممطرة على الرياض تشمل العاصمة
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد منطقة الرياض من احتمالية سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن بالرؤية الأفقية من الثانية عشرة ظهر اليوم وحتى الثامنة مساء.

ولفت المركز بأن الحالة تشمل كلاً من الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:30 AM

تنبيه الأمطار.. حالة سحب رعدية ممطرة على الرياض تشمل العاصمة

الأرصاد: مصحوبة برياح سطحية وتدني الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,607

نبه المركز الوطني للأرصاد منطقة الرياض من احتمالية سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن بالرؤية الأفقية من الثانية عشرة ظهر اليوم وحتى الثامنة مساء.

ولفت المركز بأن الحالة تشمل كلاً من الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم.

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