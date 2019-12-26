النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أردوغان" يحضر لاحتلال ليبيا.. وموافقة البرلمان ستطلق العملية

زعم أن حكومة الوفاق طلبت إرسال قوات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير (كانون الثاني)، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر "أردوغان" أن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًا في ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى تونس أمس.

على الصعيد نفسه، وبما يتعارض مع تصريح "أردوغان"، قال فتحي باشا أغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: "إن الحكومة ستطلب رسميًا دعمًا عسكريًا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة"، في إعلان واضح بأن حكومة الوفاق لم تطلب من تركيا بعد أي دعم عسكري.

والتفسير المحتمل للتعارض بين إعلان "أردوغان" و"أغا"، أن تركيا ماضية بالفعل في التحضير لاحتلال ليبيا، وأن "أردوغان" اتخذ قرار العملية ويجهز لإتمامها بالفعل، فيما يعد طلب الحكومة الليبية للتدخل العسكري التركي مجرد إجراء شكلي ستوفره حكومة الوفاق عند طلب "أردوغان"، لمنح التدخل العسكري غطاءً سياسيًا أمام المجتمع الدولي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أردوغان" يحضر لاحتلال ليبيا.. وموافقة البرلمان ستطلق العملية
سبق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير (كانون الثاني)، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر "أردوغان" أن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًا في ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى تونس أمس.

على الصعيد نفسه، وبما يتعارض مع تصريح "أردوغان"، قال فتحي باشا أغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: "إن الحكومة ستطلب رسميًا دعمًا عسكريًا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة"، في إعلان واضح بأن حكومة الوفاق لم تطلب من تركيا بعد أي دعم عسكري.

والتفسير المحتمل للتعارض بين إعلان "أردوغان" و"أغا"، أن تركيا ماضية بالفعل في التحضير لاحتلال ليبيا، وأن "أردوغان" اتخذ قرار العملية ويجهز لإتمامها بالفعل، فيما يعد طلب الحكومة الليبية للتدخل العسكري التركي مجرد إجراء شكلي ستوفره حكومة الوفاق عند طلب "أردوغان"، لمنح التدخل العسكري غطاءً سياسيًا أمام المجتمع الدولي.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
03:34 PM

"أردوغان" يحضر لاحتلال ليبيا.. وموافقة البرلمان ستطلق العملية

زعم أن حكومة الوفاق طلبت إرسال قوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
6,922

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير (كانون الثاني)، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر "أردوغان" أن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًا في ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى تونس أمس.

على الصعيد نفسه، وبما يتعارض مع تصريح "أردوغان"، قال فتحي باشا أغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: "إن الحكومة ستطلب رسميًا دعمًا عسكريًا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة"، في إعلان واضح بأن حكومة الوفاق لم تطلب من تركيا بعد أي دعم عسكري.

والتفسير المحتمل للتعارض بين إعلان "أردوغان" و"أغا"، أن تركيا ماضية بالفعل في التحضير لاحتلال ليبيا، وأن "أردوغان" اتخذ قرار العملية ويجهز لإتمامها بالفعل، فيما يعد طلب الحكومة الليبية للتدخل العسكري التركي مجرد إجراء شكلي ستوفره حكومة الوفاق عند طلب "أردوغان"، لمنح التدخل العسكري غطاءً سياسيًا أمام المجتمع الدولي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,394

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة