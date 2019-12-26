"أردوغان" يحضر لاحتلال ليبيا.. وموافقة البرلمان ستطلق العملية

زعم أن حكومة الوفاق طلبت إرسال قوات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير (كانون الثاني)، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر "أردوغان" أن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًا في ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى تونس أمس.

على الصعيد نفسه، وبما يتعارض مع تصريح "أردوغان"، قال فتحي باشا أغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: "إن الحكومة ستطلب رسميًا دعمًا عسكريًا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة"، في إعلان واضح بأن حكومة الوفاق لم تطلب من تركيا بعد أي دعم عسكري.

والتفسير المحتمل للتعارض بين إعلان "أردوغان" و"أغا"، أن تركيا ماضية بالفعل في التحضير لاحتلال ليبيا، وأن "أردوغان" اتخذ قرار العملية ويجهز لإتمامها بالفعل، فيما يعد طلب الحكومة الليبية للتدخل العسكري التركي مجرد إجراء شكلي ستوفره حكومة الوفاق عند طلب "أردوغان"، لمنح التدخل العسكري غطاءً سياسيًا أمام المجتمع الدولي.