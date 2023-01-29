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السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات

عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم

أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات
سبق

أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:00 PM

السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات

عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.

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