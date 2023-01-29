وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.

أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-29 أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 09:00 PM

السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم





A A A





1 مشاركة

أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.