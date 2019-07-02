"هندي": كسوف كلي يولد من رحمه الهلال.. بعد غد غرة ذو القعدة

قال: غير مشاهَد بالوطن العربي وفيه تنتظم الشمس والقمر والأرض

تشهد الأرض، اليوم الثلاثاء، ظاهرة كسوف كلي للشمس غير مشاهَد من الوطن العربي؛ حيث تنتظم الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة وعلى نفس المستوى؛ مما يجعل ظل القمر يسقط على بعض المناطق من الكرة الأرضية؛ مسببًا احتجاب للشمس على هذه المناطق.

وفي التفاصيل، أوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد همدي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي لـ"سبق"؛ حيث قال: "يبدأ ظل القمر بالسقوط على الأرض الساعة 9:01م (21:01 GMT) جنوب المحيط الهادي، ويتحرك ظل القمر نحو الشرق باتجاه قارة أمريكا الجنوبية، ويصل ذروته الساعة 10:22م (19:22 GMT) قبل أن ينتهي على سواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية الساعة 11:44م (20:44GMT).

وأضاف: "سيغطي القمر كامل قرص الشمس لمدة 4 دقائق و32 ثانية، يحول خلالها النهار إلى ما يشبه ساعات الغروب، وتظهر بعض النجوم اللامعة والكواكب مثل كوكب الزهرة، وأغلب مناطق الكسوف ستكون على المحيط الهادي؛ بينما يتمكن سكان تشيلي والأرجنتين فقط من رؤية الكسوف الكلي؛ حيث يمرّ مسار الظل بهما؛ أما بقية دول أمريكا الجنوبية فيشاهدونه ككسوف جزئي للشمس تختلف نسبته من منطقة لأخرى.

وأشار الفلكي "هندي"، إلى أن هذا الكسوف يُعَد الثاني من ثلاثة خلال عام 2019م؛ الأول جزئي كان في يناير وكان مشاهدًا من شمال شرق قارة آسيا؛ بينما يكون الثالث والأخير وهو من النوع الحلقي في 26 ديسمبر، ويكون مشاهدًا من دول الخليج وشرق آسيا.

وختم حديثه مؤكدًا أن لحظة الكسوف هي لحظة ولادة هلال شهر ذو القعدة، ولمصادفة حدوث الولادة بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 29 شوال؛ يكون الأربعاء المتمم لشهر شوال وغرة ذو القعدة يوم الخميس.