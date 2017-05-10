أول قرار لرئيس الوزراء العراقي الجديد.. إحالة "المهدي" وطاقم حكومته إلى التقاعد

أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سلفه عادل عبدالمهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.

وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:

أولاً: إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار إليهم لاحقاً إلى التقاعد بدءاً من تاريخ 7/ 5/ 2020.

ثانياً: تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.