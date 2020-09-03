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"نائب الرئيس اليمني": ميليشيا الحوثي تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية

أكد رفضها إيجاد حل للعائمة النفطية "صافر"واستمرارها إطلاقها الصواريخ الباليستية على المدنيين

اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في بلاده.

وأشار الفريق محسن إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد في مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندي جيحون إستوار ونائب السفير السويدي لدى اليمن أريك سالمغرين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية صافر.

وقال: إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.

من جهة أخرى، أكد المسؤولان الهولندي والسويدي دعم بلديهما للجانب الإنساني والإغاثي ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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"نائب الرئيس اليمني": ميليشيا الحوثي تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية
سبق

اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في بلاده.

وأشار الفريق محسن إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد في مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندي جيحون إستوار ونائب السفير السويدي لدى اليمن أريك سالمغرين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية صافر.

وقال: إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.

من جهة أخرى، أكد المسؤولان الهولندي والسويدي دعم بلديهما للجانب الإنساني والإغاثي ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
11:55 PM

"نائب الرئيس اليمني": ميليشيا الحوثي تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية

أكد رفضها إيجاد حل للعائمة النفطية "صافر"واستمرارها إطلاقها الصواريخ الباليستية على المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في بلاده.

وأشار الفريق محسن إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد في مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندي جيحون إستوار ونائب السفير السويدي لدى اليمن أريك سالمغرين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية صافر.

وقال: إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.

من جهة أخرى، أكد المسؤولان الهولندي والسويدي دعم بلديهما للجانب الإنساني والإغاثي ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.

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