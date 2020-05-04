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لبنان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. والمغرب يصل للرقم 5000

الصحة اللبنانية : إجمالي الحالات وصل إلى 740 حالة والوفيات 25

سجلت لبنان 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريًا إلى 740 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000 حالة .

وقالت الوزارة : تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177 حالة وفاة جراء الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. والمغرب يصل للرقم 5000
سبق

سجلت لبنان 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريًا إلى 740 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000 حالة .

وقالت الوزارة : تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177 حالة وفاة جراء الفيروس.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:08 PM

لبنان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. والمغرب يصل للرقم 5000

الصحة اللبنانية : إجمالي الحالات وصل إلى 740 حالة والوفيات 25

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت لبنان 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريًا إلى 740 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000 حالة .

وقالت الوزارة : تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177 حالة وفاة جراء الفيروس.

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