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لجنة الثقافة والإعلام في الشورى تعقد اجتماعًا عن بُعد

استعرض عدداً من الموضوعات منها تقرير هيئة الإذاعة

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي ضمن اختصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك تمهيداً لرفعها على جدول أعمال المجلس.

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مجلس الشورى

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لجنة الثقافة والإعلام في الشورى تعقد اجتماعًا عن بُعد
سبق

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي ضمن اختصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك تمهيداً لرفعها على جدول أعمال المجلس.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:00 PM

لجنة الثقافة والإعلام في الشورى تعقد اجتماعًا عن بُعد

استعرض عدداً من الموضوعات منها تقرير هيئة الإذاعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي ضمن اختصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ وذلك تمهيداً لرفعها على جدول أعمال المجلس.

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