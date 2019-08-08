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إرشاد 65 ألف حافلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

منذ بداية ذي القعدة وحتى الخامس من ذي الحجة

استقبلت مراكز توجيه حافلات الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة بالجموم - طريق المدينة المنورة- مكة, وطريق الهجرة ـ المدينة, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس شهر ذي الحجة؛ أكثر من 65 ألف حافلة تقل ضيوف الرحمن، منها 41970 في مكة المكرمة و 23614 في المدينة.

وذكر مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي، أن الحافلات تم فرزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، ومرافقة المرشدين مع كل حافلة لإيصال الحجيج لمساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية تختصر الجهد والعناء، من خلال إسناد المرشدين ومتابعة سير الحافلات عبر شاشات إلكترونية، ومتابعة البلاغات الواردة للمكتب.

من جهة أخرى، كشف نائب مدير مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة ياسر كردي؛ أن جميع العاملين في المكتب خضعوا لدورات تدريبية؛ وذلك لتأهيلهم بشكل تام لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المكتب خصص فريقًا تقنيًّا يتمثل في متابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من محطات التفويج برفقة المرشد، وحتى وصولها إلى مقار سكن الحجيج باستخدام تطبيق يستخدمه المرشد يظهر له الخرائط الإلكترونية لمساكن الحجاج المخصصة لهم؛ للوصول إليها بكل يسر وسهولة.

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إرشاد 65 ألف حافلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
سبق

استقبلت مراكز توجيه حافلات الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة بالجموم - طريق المدينة المنورة- مكة, وطريق الهجرة ـ المدينة, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس شهر ذي الحجة؛ أكثر من 65 ألف حافلة تقل ضيوف الرحمن، منها 41970 في مكة المكرمة و 23614 في المدينة.

وذكر مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي، أن الحافلات تم فرزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، ومرافقة المرشدين مع كل حافلة لإيصال الحجيج لمساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية تختصر الجهد والعناء، من خلال إسناد المرشدين ومتابعة سير الحافلات عبر شاشات إلكترونية، ومتابعة البلاغات الواردة للمكتب.

من جهة أخرى، كشف نائب مدير مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة ياسر كردي؛ أن جميع العاملين في المكتب خضعوا لدورات تدريبية؛ وذلك لتأهيلهم بشكل تام لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المكتب خصص فريقًا تقنيًّا يتمثل في متابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من محطات التفويج برفقة المرشد، وحتى وصولها إلى مقار سكن الحجيج باستخدام تطبيق يستخدمه المرشد يظهر له الخرائط الإلكترونية لمساكن الحجاج المخصصة لهم؛ للوصول إليها بكل يسر وسهولة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
05:33 PM

إرشاد 65 ألف حافلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

منذ بداية ذي القعدة وحتى الخامس من ذي الحجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استقبلت مراكز توجيه حافلات الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة بالجموم - طريق المدينة المنورة- مكة, وطريق الهجرة ـ المدينة, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس شهر ذي الحجة؛ أكثر من 65 ألف حافلة تقل ضيوف الرحمن، منها 41970 في مكة المكرمة و 23614 في المدينة.

وذكر مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي، أن الحافلات تم فرزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، ومرافقة المرشدين مع كل حافلة لإيصال الحجيج لمساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية تختصر الجهد والعناء، من خلال إسناد المرشدين ومتابعة سير الحافلات عبر شاشات إلكترونية، ومتابعة البلاغات الواردة للمكتب.

من جهة أخرى، كشف نائب مدير مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة ياسر كردي؛ أن جميع العاملين في المكتب خضعوا لدورات تدريبية؛ وذلك لتأهيلهم بشكل تام لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المكتب خصص فريقًا تقنيًّا يتمثل في متابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من محطات التفويج برفقة المرشد، وحتى وصولها إلى مقار سكن الحجيج باستخدام تطبيق يستخدمه المرشد يظهر له الخرائط الإلكترونية لمساكن الحجاج المخصصة لهم؛ للوصول إليها بكل يسر وسهولة.

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