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"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع"

دعا مواطنيه إلى توحيد صفوفهم للتصدي للجائحة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده عتبة النصف مليون وفاة بـ"الأمر المفجع"؛ داعيًا مواطنيه إلى توحيد صفوفهم للتصدي للجائحة.

ودعا بايدن في خطاب اليوم من البيت الأبيض، الأمريكيين للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن إدارته ستقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة الجائحة؛ مطالبًا شعبه بالالتزام بارتداء أقنعة الوجه والمحافظة على التباعد الاجتماعي وسرعة أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نضع حدًّا للسياسة وللمعلومات المضللة التي قسمت العائلات والمجتمعات، علينا أن نحارب هذا الأمر سويًّا كشعب واحد".

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"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع"
سبق

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده عتبة النصف مليون وفاة بـ"الأمر المفجع"؛ داعيًا مواطنيه إلى توحيد صفوفهم للتصدي للجائحة.

ودعا بايدن في خطاب اليوم من البيت الأبيض، الأمريكيين للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن إدارته ستقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة الجائحة؛ مطالبًا شعبه بالالتزام بارتداء أقنعة الوجه والمحافظة على التباعد الاجتماعي وسرعة أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نضع حدًّا للسياسة وللمعلومات المضللة التي قسمت العائلات والمجتمعات، علينا أن نحارب هذا الأمر سويًّا كشعب واحد".

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:26 AM

"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع"

دعا مواطنيه إلى توحيد صفوفهم للتصدي للجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده عتبة النصف مليون وفاة بـ"الأمر المفجع"؛ داعيًا مواطنيه إلى توحيد صفوفهم للتصدي للجائحة.

ودعا بايدن في خطاب اليوم من البيت الأبيض، الأمريكيين للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن إدارته ستقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة الجائحة؛ مطالبًا شعبه بالالتزام بارتداء أقنعة الوجه والمحافظة على التباعد الاجتماعي وسرعة أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نضع حدًّا للسياسة وللمعلومات المضللة التي قسمت العائلات والمجتمعات، علينا أن نحارب هذا الأمر سويًّا كشعب واحد".

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