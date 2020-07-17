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أبلغ عن التحرش ففُصِل من عمله.. شاب في الأفلاج: خيرات بلادي كثيرة

غيْرَتُهُ دَفعَتْهُ لإبلاغ الجهات الأمنية لحماية المتسوقات من سلوك زميله

فوجئ شاب يعمل بأحد المحلات التجارية في محافظة الأفلاج، بفصله عن العمل، بعد بلاغ تم تقديمه يتعلق بتحرش مقيم عربي يعمل معه في نفس المحل، بالمتسوقات.

وقال الشاب "أنس الدوسري" البالغ من العمر 18 عامًا لـ"سبق": تقدمتُ ببلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معي بأحد محلات الأفلاج التجارية بالتحرش بالمتسوقات وباشرت الجهات الأمنية البلاغ، وتم ضبط المقيم بعد التأكد من البلاغ بالرجوع لكاميرا المحل.

وأضاف: فوجئت في اليوم التالي أثناء ذهابي لمباشرة مهام عملي بالمحل، بوجود شاب سعودي يعمل مكاني.

وأردف: لم أكن منزعجًا بسبب فصلي من العمل في ذلك المحل؛ لأن ما قمتُ به كان بدافع ديني ووطنيتي وغيرتي؛ حيث يجب على كل رجل إبلاغ الجهات المختصة عن تلك المخالفة.

وتابع: فصلي من العمل ليس نهاية الحياة، فخيرات بلادي كثيرة، وغدًا إن شاء الله سوف أجد وظيفة في محل آخر أو سوف يتم توظيفي في القطاع العسكري، وهو ما أعتبره أمنيتي الأولى لخدمة الدين والمليك والوطن.

وكانت غيرة شاب قد دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه بأحد محلات الأفلاج التجارية بالتحرش بالمتسوقات، لتباشر دوريات شرطة محافظة الأفلاج -بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج- وتم الرجوع لكاميرا المحل للتأكد من صحة الواقعة قبل تحويل المتهم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

محافظة الأفلاج التحرش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبلغ عن التحرش ففُصِل من عمله.. شاب في الأفلاج: خيرات بلادي كثيرة
سبق

فوجئ شاب يعمل بأحد المحلات التجارية في محافظة الأفلاج، بفصله عن العمل، بعد بلاغ تم تقديمه يتعلق بتحرش مقيم عربي يعمل معه في نفس المحل، بالمتسوقات.

وقال الشاب "أنس الدوسري" البالغ من العمر 18 عامًا لـ"سبق": تقدمتُ ببلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معي بأحد محلات الأفلاج التجارية بالتحرش بالمتسوقات وباشرت الجهات الأمنية البلاغ، وتم ضبط المقيم بعد التأكد من البلاغ بالرجوع لكاميرا المحل.

وأضاف: فوجئت في اليوم التالي أثناء ذهابي لمباشرة مهام عملي بالمحل، بوجود شاب سعودي يعمل مكاني.

وأردف: لم أكن منزعجًا بسبب فصلي من العمل في ذلك المحل؛ لأن ما قمتُ به كان بدافع ديني ووطنيتي وغيرتي؛ حيث يجب على كل رجل إبلاغ الجهات المختصة عن تلك المخالفة.

وتابع: فصلي من العمل ليس نهاية الحياة، فخيرات بلادي كثيرة، وغدًا إن شاء الله سوف أجد وظيفة في محل آخر أو سوف يتم توظيفي في القطاع العسكري، وهو ما أعتبره أمنيتي الأولى لخدمة الدين والمليك والوطن.

وكانت غيرة شاب قد دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه بأحد محلات الأفلاج التجارية بالتحرش بالمتسوقات، لتباشر دوريات شرطة محافظة الأفلاج -بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج- وتم الرجوع لكاميرا المحل للتأكد من صحة الواقعة قبل تحويل المتهم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:28 PM

أبلغ عن التحرش ففُصِل من عمله.. شاب في الأفلاج: خيرات بلادي كثيرة

غيْرَتُهُ دَفعَتْهُ لإبلاغ الجهات الأمنية لحماية المتسوقات من سلوك زميله

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,421

فوجئ شاب يعمل بأحد المحلات التجارية في محافظة الأفلاج، بفصله عن العمل، بعد بلاغ تم تقديمه يتعلق بتحرش مقيم عربي يعمل معه في نفس المحل، بالمتسوقات.

وقال الشاب "أنس الدوسري" البالغ من العمر 18 عامًا لـ"سبق": تقدمتُ ببلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معي بأحد محلات الأفلاج التجارية بالتحرش بالمتسوقات وباشرت الجهات الأمنية البلاغ، وتم ضبط المقيم بعد التأكد من البلاغ بالرجوع لكاميرا المحل.

وأضاف: فوجئت في اليوم التالي أثناء ذهابي لمباشرة مهام عملي بالمحل، بوجود شاب سعودي يعمل مكاني.

وأردف: لم أكن منزعجًا بسبب فصلي من العمل في ذلك المحل؛ لأن ما قمتُ به كان بدافع ديني ووطنيتي وغيرتي؛ حيث يجب على كل رجل إبلاغ الجهات المختصة عن تلك المخالفة.

وتابع: فصلي من العمل ليس نهاية الحياة، فخيرات بلادي كثيرة، وغدًا إن شاء الله سوف أجد وظيفة في محل آخر أو سوف يتم توظيفي في القطاع العسكري، وهو ما أعتبره أمنيتي الأولى لخدمة الدين والمليك والوطن.

وكانت غيرة شاب قد دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه بأحد محلات الأفلاج التجارية بالتحرش بالمتسوقات، لتباشر دوريات شرطة محافظة الأفلاج -بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج- وتم الرجوع لكاميرا المحل للتأكد من صحة الواقعة قبل تحويل المتهم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

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