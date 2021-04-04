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"الغانمي" يرعى معرض الفنون الأول لأطفال التوحد

كأولى فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب المرض

أطلق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي؛ معرض الفنون الأول لأطفال التوحد كأولى فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد.

وجاء المعرض نتيجةً للتعاون المشترك بين مركز التميز للتوحد وكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لإكساب أطفال التوحد مهارات جديدة ومختلفة في الفن.

وجاء من أبرز فعاليات مركز التميز للتوحد خلال شهر أبريل: مؤتمر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد وزيارة أطفال التوحد لسينما Movie، وكذلك حديقة الحيوانات وزيارة مركز ووش الترفيهي، بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى.

ويؤكد مركز التميز للتوحد على حرصه واستمراره في تقديم كل ما يدعم الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتوفير أحدث البرامج التي تمكنهم من عيش حياة رغيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغانمي" يرعى معرض الفنون الأول لأطفال التوحد
سبق

أطلق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي؛ معرض الفنون الأول لأطفال التوحد كأولى فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد.

وجاء المعرض نتيجةً للتعاون المشترك بين مركز التميز للتوحد وكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لإكساب أطفال التوحد مهارات جديدة ومختلفة في الفن.

وجاء من أبرز فعاليات مركز التميز للتوحد خلال شهر أبريل: مؤتمر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد وزيارة أطفال التوحد لسينما Movie، وكذلك حديقة الحيوانات وزيارة مركز ووش الترفيهي، بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى.

ويؤكد مركز التميز للتوحد على حرصه واستمراره في تقديم كل ما يدعم الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتوفير أحدث البرامج التي تمكنهم من عيش حياة رغيدة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:55 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
05:40 PM

"الغانمي" يرعى معرض الفنون الأول لأطفال التوحد

كأولى فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي؛ معرض الفنون الأول لأطفال التوحد كأولى فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد.

وجاء المعرض نتيجةً للتعاون المشترك بين مركز التميز للتوحد وكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لإكساب أطفال التوحد مهارات جديدة ومختلفة في الفن.

وجاء من أبرز فعاليات مركز التميز للتوحد خلال شهر أبريل: مؤتمر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد وزيارة أطفال التوحد لسينما Movie، وكذلك حديقة الحيوانات وزيارة مركز ووش الترفيهي، بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى.

ويؤكد مركز التميز للتوحد على حرصه واستمراره في تقديم كل ما يدعم الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتوفير أحدث البرامج التي تمكنهم من عيش حياة رغيدة.

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