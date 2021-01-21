حصل مستشفى ميسان العام على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي". ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وقال مدير المستشفى فهد الحارثي: إن الاعتماد ضمن الخطط التطويرية للاهتمام بأمن وسلامة المرضى، ومطلب أساسي تسعى إدارة المستشفى إلى تحقيقه؛ لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية للمرضى. كما قدم "الحارثي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات المستشفى، لتميزهم في الأداء. وأكد أن الاعتماد سيسهم بشكلٍ فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في "الصحة" ورؤية المملكة 2030.

مستشفى ميسان العام يحصل على اعتماد "سباهي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-21 حصل مستشفى ميسان العام على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".



ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى.



وقال مدير المستشفى فهد الحارثي: إن الاعتماد ضمن الخطط التطويرية للاهتمام بأمن وسلامة المرضى، ومطلب أساسي تسعى إدارة المستشفى إلى تحقيقه؛ لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية للمرضى.



كما قدم "الحارثي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات المستشفى، لتميزهم في الأداء.



وأكد أن الاعتماد سيسهم بشكلٍ فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في "الصحة" ورؤية المملكة 2030.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 08:07 PM

مستشفى ميسان العام يحصل على اعتماد "سباهي" بعد تطبيق أفضل معايير الخدمات الصحية





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حصل مستشفى ميسان العام على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".



ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى.



وقال مدير المستشفى فهد الحارثي: إن الاعتماد ضمن الخطط التطويرية للاهتمام بأمن وسلامة المرضى، ومطلب أساسي تسعى إدارة المستشفى إلى تحقيقه؛ لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية للمرضى.



كما قدم "الحارثي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات المستشفى، لتميزهم في الأداء.



وأكد أن الاعتماد سيسهم بشكلٍ فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في "الصحة" ورؤية المملكة 2030.