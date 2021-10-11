النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عمدة الحي المالي بمدينة لندن": الاستثمار السعودي في بريطانيا له فوائد مشتركة

يزور المملكة لتعزيز التعاون في القطاع المالي والتمويل الأخضر والتقنية المصرفية المفتوحة

زار عمدة الحي المالي بمدينة لندن اللورد الدرمان ويليام راسل مجموعة تداول، ومركز الملك عبد الله المالي، وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي السعودي، والتقى كذلك بعدد من قادة أعمال الخدمات المالية والمهنية؛ لتعزيز مجالات التعاون بين مملكة بريطانيا والمملكة العربية السعودية في سياسة القطاع المالي، والتمويل الأخضر، والتقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة.

وكان اللورد مايور قد استضاف في وقت سابق من العام الحالي منتدى الاستثمار البريطاني السعودي المستدام في مانشون هاوس الذي جمع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من كلا المملكتين لمناقشة مبادرات لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة واخضراراً.

وبمناسبة زيارته الحالية للمملكة قال اللورد وليام راسيل: " كان من دواعي سروري وجودي هنا في المملكة العربية السعودية لأشهد ازدهار البلد في قطاع التكنولوجيا المالية. ولكون المملكة المتحدة هي واحدة من مراكز التقنية المالية الرائدة في العالم، فإننا نتطلع إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في مجال الفضاء الرقمي".

وأضاف أن "الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة من خلال صناديق الثروة السيادية كان له فوائد مشتركة ضخمة تتضمن التجديد الحضاري في المملكة المتحدة ونقل المعرفة إلى المملكة العربية السعودية. وهذه بداية واعدة، وهنالك مجالات أكبر لمزيد من الاستثمار كجزء من رؤية المملكة 2030 لتنوع اقتصاد البلد، وتتيح خبرة لندن إمكانيات هائلة لشراكة سريعة في الخدمات بالعمل كممكن أساسي للتنوع ومصدر للتمويل.

وأردف: "باقترابنا من قمة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ وانطلاق مبادرة السعودية الخضراء، فإن المملكة المتحدة متحمسة جداً لأن تصبح المملكة العربية السعودية حليفاً في مكافحة تغير المناخ. ستستضيف مؤسسة "مدينة لندن" بالعمل مع معهد التمويل الأخضر، قمة الأفق الأخضر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ. نحن سعداء لرؤية التزام المملكة العربية السعودية بالحصول على 50% من الكهرباء مولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. بالعمل معاً، فإن الخبراء البريطانيين والمبتكرين في مجال التمويل المستدام يمكنهم مساعدة قطاع الخدمات المالية السعودي لفتح الباب أمام الفرص الضخمة التي يوفرها التحول الأخضر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عمدة الحي المالي بمدينة لندن": الاستثمار السعودي في بريطانيا له فوائد مشتركة
سبق

زار عمدة الحي المالي بمدينة لندن اللورد الدرمان ويليام راسل مجموعة تداول، ومركز الملك عبد الله المالي، وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي السعودي، والتقى كذلك بعدد من قادة أعمال الخدمات المالية والمهنية؛ لتعزيز مجالات التعاون بين مملكة بريطانيا والمملكة العربية السعودية في سياسة القطاع المالي، والتمويل الأخضر، والتقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة.

وكان اللورد مايور قد استضاف في وقت سابق من العام الحالي منتدى الاستثمار البريطاني السعودي المستدام في مانشون هاوس الذي جمع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من كلا المملكتين لمناقشة مبادرات لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة واخضراراً.

وبمناسبة زيارته الحالية للمملكة قال اللورد وليام راسيل: " كان من دواعي سروري وجودي هنا في المملكة العربية السعودية لأشهد ازدهار البلد في قطاع التكنولوجيا المالية. ولكون المملكة المتحدة هي واحدة من مراكز التقنية المالية الرائدة في العالم، فإننا نتطلع إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في مجال الفضاء الرقمي".

وأضاف أن "الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة من خلال صناديق الثروة السيادية كان له فوائد مشتركة ضخمة تتضمن التجديد الحضاري في المملكة المتحدة ونقل المعرفة إلى المملكة العربية السعودية. وهذه بداية واعدة، وهنالك مجالات أكبر لمزيد من الاستثمار كجزء من رؤية المملكة 2030 لتنوع اقتصاد البلد، وتتيح خبرة لندن إمكانيات هائلة لشراكة سريعة في الخدمات بالعمل كممكن أساسي للتنوع ومصدر للتمويل.

وأردف: "باقترابنا من قمة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ وانطلاق مبادرة السعودية الخضراء، فإن المملكة المتحدة متحمسة جداً لأن تصبح المملكة العربية السعودية حليفاً في مكافحة تغير المناخ. ستستضيف مؤسسة "مدينة لندن" بالعمل مع معهد التمويل الأخضر، قمة الأفق الأخضر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ. نحن سعداء لرؤية التزام المملكة العربية السعودية بالحصول على 50% من الكهرباء مولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. بالعمل معاً، فإن الخبراء البريطانيين والمبتكرين في مجال التمويل المستدام يمكنهم مساعدة قطاع الخدمات المالية السعودي لفتح الباب أمام الفرص الضخمة التي يوفرها التحول الأخضر".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:32 PM

"عمدة الحي المالي بمدينة لندن": الاستثمار السعودي في بريطانيا له فوائد مشتركة

يزور المملكة لتعزيز التعاون في القطاع المالي والتمويل الأخضر والتقنية المصرفية المفتوحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
407

زار عمدة الحي المالي بمدينة لندن اللورد الدرمان ويليام راسل مجموعة تداول، ومركز الملك عبد الله المالي، وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي السعودي، والتقى كذلك بعدد من قادة أعمال الخدمات المالية والمهنية؛ لتعزيز مجالات التعاون بين مملكة بريطانيا والمملكة العربية السعودية في سياسة القطاع المالي، والتمويل الأخضر، والتقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة.

وكان اللورد مايور قد استضاف في وقت سابق من العام الحالي منتدى الاستثمار البريطاني السعودي المستدام في مانشون هاوس الذي جمع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من كلا المملكتين لمناقشة مبادرات لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة واخضراراً.

وبمناسبة زيارته الحالية للمملكة قال اللورد وليام راسيل: " كان من دواعي سروري وجودي هنا في المملكة العربية السعودية لأشهد ازدهار البلد في قطاع التكنولوجيا المالية. ولكون المملكة المتحدة هي واحدة من مراكز التقنية المالية الرائدة في العالم، فإننا نتطلع إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في مجال الفضاء الرقمي".

وأضاف أن "الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة من خلال صناديق الثروة السيادية كان له فوائد مشتركة ضخمة تتضمن التجديد الحضاري في المملكة المتحدة ونقل المعرفة إلى المملكة العربية السعودية. وهذه بداية واعدة، وهنالك مجالات أكبر لمزيد من الاستثمار كجزء من رؤية المملكة 2030 لتنوع اقتصاد البلد، وتتيح خبرة لندن إمكانيات هائلة لشراكة سريعة في الخدمات بالعمل كممكن أساسي للتنوع ومصدر للتمويل.

وأردف: "باقترابنا من قمة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ وانطلاق مبادرة السعودية الخضراء، فإن المملكة المتحدة متحمسة جداً لأن تصبح المملكة العربية السعودية حليفاً في مكافحة تغير المناخ. ستستضيف مؤسسة "مدينة لندن" بالعمل مع معهد التمويل الأخضر، قمة الأفق الأخضر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ. نحن سعداء لرؤية التزام المملكة العربية السعودية بالحصول على 50% من الكهرباء مولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. بالعمل معاً، فإن الخبراء البريطانيين والمبتكرين في مجال التمويل المستدام يمكنهم مساعدة قطاع الخدمات المالية السعودي لفتح الباب أمام الفرص الضخمة التي يوفرها التحول الأخضر".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,417
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة