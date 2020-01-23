شاهد.. ممرضة سعودية تنقذ حياة 3 مواطنين تعرضوا لحادث بحفر الباطن

وسط إشادة واسعة من رواد التواصل الاجتماعي ودعوات لتكريمها

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس؛ صور الممرضة السعودية مريم الشمري وهي تقدم الإسعافات الأولية لمصابين بحادث مروري على طريق حفر الباطن السريع، وساهمت في إنقاذ حياتهم، وسط إشادة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي الذين بينوا أن صنعها يبرهن مدى إنسانية المرأة السعودية وتفانيها في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين لها.

فمن جانبه قال المغرد السعودي “عبدالله البندر": الممرضة السعودية مريم الشمري‬ أنقذت حياة 3 مصابين إثر حادث مروري على طريق حفر الباطن، مساء أمس، وتقديم الإسعافات اللازمة لإيقاف نزيف المصابين حتى وصل الهلال الأحمر السعودي، واصفاً إياها بأنها جسدت معنى إنسانية الوظيفة وتستحق الإشادة والتكريم.

فيما قال المغرد يوسف الشاهين: بارك الله فيها، ويجب أن تكرم؛ فهي مثال السعودي المخلص لوطنه ولمجتمعه وهذي ليست أول مرة لها.

يذكر أن الممرضات السعوديات أثبتن عبر المواقف الكثيرة تميزهن وتجسيدهن لمبادئ الإنسانية والإخلاص والتفاني في مساعدة المصابين، وإنقاذ حياة الكثير ممن وقعوا في حوادث مرورية.