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برنامج دعوي يوضح تحذيرات أمن الدولة من جمع تبرعات لجهات خارجية

‬تطلقه "الإسلامية" الليلة برعاية آل الشيخ.. ويفتتح بندوة علمية عبر البث المباشر بجازان

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجاً توعوياً حول بيان رئاسة أمن الدولة في التحذير من جمع التبرعات لجهات خارجية، بمحاضرات يقدمها نخبة من الدعاة ويفتتح مساء اليوم الأربعاء، بندوة علمية توعوية بعنوان: "جهود المملكة العربية السعودية في حماية العمل الخيري" في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً عبر البث المباشر، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويشارك في الندوة الافتتاحية للبرنامج كل من فضيلة مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي وفضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد مدخلي.

وتتناول الندوة بيان منهج المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في الخدمات الإنسانية، والتطرق للجهود التي تبذلها المملكة في الأعمال الإنسانية الداخلية والخارجية ووقوفها الدائم مع الدول التي تمر بأزمات وكوارث سواء المسلمة وغير المسلمة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أهمية هذا البرنامج العلمي والتوعوي مواكبة لجهود الوزارة الدعوية والتوعوية تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري، وتماشياً مع تعليمات الدولة أيدها الله في أن تكون التبرعات وفق المنصات الرسمية للتبرع لضمان وصولها لمستحقيها، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على رعايته واهتمامه بهذا البرنامج.

وأكد "المدخلي" أن البرنامج عبر المحاضرات والكلمات سيتطرق ويركز على تاريخ ودور المملكة الإنساني والأعمال الخيرية التي تقدمها للعالم أجمع والتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج دعوي يوضح تحذيرات أمن الدولة من جمع تبرعات لجهات خارجية
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجاً توعوياً حول بيان رئاسة أمن الدولة في التحذير من جمع التبرعات لجهات خارجية، بمحاضرات يقدمها نخبة من الدعاة ويفتتح مساء اليوم الأربعاء، بندوة علمية توعوية بعنوان: "جهود المملكة العربية السعودية في حماية العمل الخيري" في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً عبر البث المباشر، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويشارك في الندوة الافتتاحية للبرنامج كل من فضيلة مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي وفضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد مدخلي.

وتتناول الندوة بيان منهج المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في الخدمات الإنسانية، والتطرق للجهود التي تبذلها المملكة في الأعمال الإنسانية الداخلية والخارجية ووقوفها الدائم مع الدول التي تمر بأزمات وكوارث سواء المسلمة وغير المسلمة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أهمية هذا البرنامج العلمي والتوعوي مواكبة لجهود الوزارة الدعوية والتوعوية تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري، وتماشياً مع تعليمات الدولة أيدها الله في أن تكون التبرعات وفق المنصات الرسمية للتبرع لضمان وصولها لمستحقيها، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على رعايته واهتمامه بهذا البرنامج.

وأكد "المدخلي" أن البرنامج عبر المحاضرات والكلمات سيتطرق ويركز على تاريخ ودور المملكة الإنساني والأعمال الخيرية التي تقدمها للعالم أجمع والتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
03:06 PM

برنامج دعوي يوضح تحذيرات أمن الدولة من جمع تبرعات لجهات خارجية

‬تطلقه "الإسلامية" الليلة برعاية آل الشيخ.. ويفتتح بندوة علمية عبر البث المباشر بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجاً توعوياً حول بيان رئاسة أمن الدولة في التحذير من جمع التبرعات لجهات خارجية، بمحاضرات يقدمها نخبة من الدعاة ويفتتح مساء اليوم الأربعاء، بندوة علمية توعوية بعنوان: "جهود المملكة العربية السعودية في حماية العمل الخيري" في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً عبر البث المباشر، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويشارك في الندوة الافتتاحية للبرنامج كل من فضيلة مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي وفضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد مدخلي.

وتتناول الندوة بيان منهج المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في الخدمات الإنسانية، والتطرق للجهود التي تبذلها المملكة في الأعمال الإنسانية الداخلية والخارجية ووقوفها الدائم مع الدول التي تمر بأزمات وكوارث سواء المسلمة وغير المسلمة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أهمية هذا البرنامج العلمي والتوعوي مواكبة لجهود الوزارة الدعوية والتوعوية تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري، وتماشياً مع تعليمات الدولة أيدها الله في أن تكون التبرعات وفق المنصات الرسمية للتبرع لضمان وصولها لمستحقيها، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على رعايته واهتمامه بهذا البرنامج.

وأكد "المدخلي" أن البرنامج عبر المحاضرات والكلمات سيتطرق ويركز على تاريخ ودور المملكة الإنساني والأعمال الخيرية التي تقدمها للعالم أجمع والتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية.

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