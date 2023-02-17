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هيئة "الزكاة والدخل" تعلن عقوبة التهرب الضريبي والزكوي

أكدت أن التهرب يؤدي لإضعاف الحياة الاقتصادية

أعلنت هيئة "الزكاة والدخل" أن عقوبة التهرب الزكوي والضريبي لضريبة الدخل الناتجة عن الغش 25% من فرق الضريبة، كما أن عقوبة ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلعة.

وأضافت "الزكاة والدخل" أن "التهرب يؤدي إلى إضعاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل التنمية المستدامة".

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن "المتهرب هو الممتنع عن دفع الزكاة أو الضريبة جزئياً أو كلياً دون وجه حق، ظناً منه بتوفير المبالغ عند امتناعه عن الدفع، وعدم تطبيق الأنظمة واللوائح داخل المنشأة".

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت خلال هذا الأسبوع البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وأكد أن تطبيق القرار يأتي حرصاً من الهيئة على الحفاظ على الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.

هيئة الزكاة والدخل التهرب الزكوي والضريبي ضريبة الدخل ضريبة القيمة المضافة التنمية المستدامة الزكاة الضريبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة "الزكاة والدخل" تعلن عقوبة التهرب الضريبي والزكوي
سبق

أعلنت هيئة "الزكاة والدخل" أن عقوبة التهرب الزكوي والضريبي لضريبة الدخل الناتجة عن الغش 25% من فرق الضريبة، كما أن عقوبة ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلعة.

وأضافت "الزكاة والدخل" أن "التهرب يؤدي إلى إضعاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل التنمية المستدامة".

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن "المتهرب هو الممتنع عن دفع الزكاة أو الضريبة جزئياً أو كلياً دون وجه حق، ظناً منه بتوفير المبالغ عند امتناعه عن الدفع، وعدم تطبيق الأنظمة واللوائح داخل المنشأة".

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت خلال هذا الأسبوع البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وأكد أن تطبيق القرار يأتي حرصاً من الهيئة على الحفاظ على الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:16 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:22 PM

هيئة "الزكاة والدخل" تعلن عقوبة التهرب الضريبي والزكوي

أكدت أن التهرب يؤدي لإضعاف الحياة الاقتصادية

A A A
نافل السبيعي - الرياض
3
2,624

أعلنت هيئة "الزكاة والدخل" أن عقوبة التهرب الزكوي والضريبي لضريبة الدخل الناتجة عن الغش 25% من فرق الضريبة، كما أن عقوبة ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلعة.

وأضافت "الزكاة والدخل" أن "التهرب يؤدي إلى إضعاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل التنمية المستدامة".

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن "المتهرب هو الممتنع عن دفع الزكاة أو الضريبة جزئياً أو كلياً دون وجه حق، ظناً منه بتوفير المبالغ عند امتناعه عن الدفع، وعدم تطبيق الأنظمة واللوائح داخل المنشأة".

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت خلال هذا الأسبوع البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وأكد أن تطبيق القرار يأتي حرصاً من الهيئة على الحفاظ على الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.

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