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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "8" مناطق

لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات "جبل اللوز - علقان"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة تتحوّل إلى جنوبية شرقية مساءً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

تبوك امطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "8" مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة تتحوّل إلى جنوبية شرقية مساءً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:10 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "8" مناطق

لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات "جبل اللوز - علقان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة تتحوّل إلى جنوبية شرقية مساءً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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