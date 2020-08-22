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حدث لم تشهده أمريكا منذ 87 عامًا.. عاصفتان تضربان خليج المكسيك في وقت واحد

يوم بعد غد الاثنين وفي منطقة تمتدّ من تكساس وحتى فلوريدا بانهاندل

تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في نفس الوقت؛ وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.


وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

ووفق رويترز: ذكر المركز أن العاصفة المدارية لورا ومنخفض مداري منفصل يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا بانهاندل.

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ساحل خليج المكسيك

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حدث لم تشهده أمريكا منذ 87 عامًا.. عاصفتان تضربان خليج المكسيك في وقت واحد
سبق

تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في نفس الوقت؛ وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.


وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

ووفق رويترز: ذكر المركز أن العاصفة المدارية لورا ومنخفض مداري منفصل يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا بانهاندل.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:07 PM

حدث لم تشهده أمريكا منذ 87 عامًا.. عاصفتان تضربان خليج المكسيك في وقت واحد

يوم بعد غد الاثنين وفي منطقة تمتدّ من تكساس وحتى فلوريدا بانهاندل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في نفس الوقت؛ وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.


وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

ووفق رويترز: ذكر المركز أن العاصفة المدارية لورا ومنخفض مداري منفصل يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا بانهاندل.

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