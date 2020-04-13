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أعداد الإصابات بـ"كورونا" في باكستان تصل إلى 5374 حالة

93 حالة وفاة و1095 تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 5374 حالة، توفيت منها حتى الآن 93 حالة، وتماثلت للشفاء 1095 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية أن 4186 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 44 حالة في وضع حرج.

وأضاف أن من إجمالي الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس "كورونا" في باكستان توجد 2594 حالة في إقليم البنجاب، و1411 حالة في إقليم السند، و744 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و230 حالة في إقليم بلوشستان و224 في إقليم جيلجت بلتستان و40 حالة في إقليم كشمير الحرة و131 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

فيروس كورونا الجديد

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أعداد الإصابات بـ"كورونا" في باكستان تصل إلى 5374 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 5374 حالة، توفيت منها حتى الآن 93 حالة، وتماثلت للشفاء 1095 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية أن 4186 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 44 حالة في وضع حرج.

وأضاف أن من إجمالي الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس "كورونا" في باكستان توجد 2594 حالة في إقليم البنجاب، و1411 حالة في إقليم السند، و744 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و230 حالة في إقليم بلوشستان و224 في إقليم جيلجت بلتستان و40 حالة في إقليم كشمير الحرة و131 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:34 PM

أعداد الإصابات بـ"كورونا" في باكستان تصل إلى 5374 حالة

93 حالة وفاة و1095 تماثلت للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 5374 حالة، توفيت منها حتى الآن 93 حالة، وتماثلت للشفاء 1095 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية أن 4186 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 44 حالة في وضع حرج.

وأضاف أن من إجمالي الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس "كورونا" في باكستان توجد 2594 حالة في إقليم البنجاب، و1411 حالة في إقليم السند، و744 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و230 حالة في إقليم بلوشستان و224 في إقليم جيلجت بلتستان و40 حالة في إقليم كشمير الحرة و131 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

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