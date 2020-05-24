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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 72560 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 43520 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 72560 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 43520 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:46 PM
اخر تعديل
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
05:35 PM

"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
25
79,922

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 72560 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 43520 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.

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