"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 72560 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 43520 حالة.



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.