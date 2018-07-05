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جدة.. نجاح تركيب طرف صناعي لمصاب بُترت قدمه

كان قد تعرض لتهتك في عضلات الرجْل وتمزق بالأوردة

نجح قسم العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إعادة البسمة لمصاب بُترت قدمه من فوق الركبة، حيث تم تجهيز قدم صناعية بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

وكان المصاب قد تعرض لتهتك في عضلات الرجل وتمزق الأوردة والأربطة، وتم بتر الرجْل من فوق الركبة، ومن ثم تحويل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لاستكمال علاجه عبر الإخلاء الطبي "الإسعاف الجوي"؛ وذلك نظير ما يتمتع به مجمع الملك عبدالله الطبي من توفر الإمكانيات والأجهزة الحديثة العالمية بقسم العظام، إلى جانب توفر قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بالمجمع.

وقرر أطباء العظام والتأهيل والعلاج الطبيعي تركيب رجْل صناعية ملائمة له، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن، وبحمد الله تم إجراء العملية وتركيب القدم الصناعية بنجاح تام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أنهى المصاب أيضاً مراحل علاجه التأهيلي للتعامل مع الطرف الصناعي، وبدا واضحاً تأقلمه وارتياحه مع الطرف الصناعي بمتابعة أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائية الخدمة الاجتماعية.

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جدة.. نجاح تركيب طرف صناعي لمصاب بُترت قدمه
سبق

نجح قسم العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إعادة البسمة لمصاب بُترت قدمه من فوق الركبة، حيث تم تجهيز قدم صناعية بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

وكان المصاب قد تعرض لتهتك في عضلات الرجل وتمزق الأوردة والأربطة، وتم بتر الرجْل من فوق الركبة، ومن ثم تحويل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لاستكمال علاجه عبر الإخلاء الطبي "الإسعاف الجوي"؛ وذلك نظير ما يتمتع به مجمع الملك عبدالله الطبي من توفر الإمكانيات والأجهزة الحديثة العالمية بقسم العظام، إلى جانب توفر قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بالمجمع.

وقرر أطباء العظام والتأهيل والعلاج الطبيعي تركيب رجْل صناعية ملائمة له، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن، وبحمد الله تم إجراء العملية وتركيب القدم الصناعية بنجاح تام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أنهى المصاب أيضاً مراحل علاجه التأهيلي للتعامل مع الطرف الصناعي، وبدا واضحاً تأقلمه وارتياحه مع الطرف الصناعي بمتابعة أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائية الخدمة الاجتماعية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
10:56 AM

جدة.. نجاح تركيب طرف صناعي لمصاب بُترت قدمه

كان قد تعرض لتهتك في عضلات الرجْل وتمزق بالأوردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح قسم العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إعادة البسمة لمصاب بُترت قدمه من فوق الركبة، حيث تم تجهيز قدم صناعية بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

وكان المصاب قد تعرض لتهتك في عضلات الرجل وتمزق الأوردة والأربطة، وتم بتر الرجْل من فوق الركبة، ومن ثم تحويل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لاستكمال علاجه عبر الإخلاء الطبي "الإسعاف الجوي"؛ وذلك نظير ما يتمتع به مجمع الملك عبدالله الطبي من توفر الإمكانيات والأجهزة الحديثة العالمية بقسم العظام، إلى جانب توفر قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بالمجمع.

وقرر أطباء العظام والتأهيل والعلاج الطبيعي تركيب رجْل صناعية ملائمة له، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن، وبحمد الله تم إجراء العملية وتركيب القدم الصناعية بنجاح تام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أنهى المصاب أيضاً مراحل علاجه التأهيلي للتعامل مع الطرف الصناعي، وبدا واضحاً تأقلمه وارتياحه مع الطرف الصناعي بمتابعة أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائية الخدمة الاجتماعية.

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