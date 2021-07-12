وبعد التأكد من صلة القرابة للمريض يعطى رابطًا عبر برنامج ( zoom) للتواصل مع الطبيب من الثالثة مساءً وحتى الرابعة مساءً، طوال أيام الأسبوع، بعد التنسيق مع الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.

ويمكن الاستفادة من الخدمة بعد التواصل مع إدارة شؤون المرضى، عبر برنامج "واتس آب".

يأتي ذلك بعد إقفال الزيارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة.

دشن مستشفى ينبع العام "الزيارة الافتراضية"، للعناية المركزة، والتي تتيح لذوي المرضى التواصل المباشر مع الطبيب والأخصائي الاجتماعي المختص بحالة مريضهم.

بالفيديو.. تدشين الزيارة الافتراضية في مستشفى ينبع العام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-12 دشن مستشفى ينبع العام "الزيارة الافتراضية"، للعناية المركزة، والتي تتيح لذوي المرضى التواصل المباشر مع الطبيب والأخصائي الاجتماعي المختص بحالة مريضهم. يأتي ذلك بعد إقفال الزيارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة. ويمكن الاستفادة من الخدمة بعد التواصل مع إدارة شؤون المرضى، عبر برنامج "واتس آب". وبعد التأكد من صلة القرابة للمريض يعطى رابطًا عبر برنامج ( zoom) للتواصل مع الطبيب من الثالثة مساءً وحتى الرابعة مساءً، طوال أيام الأسبوع، بعد التنسيق مع الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 05:21 PM

بالفيديو.. تدشين الزيارة الافتراضية في مستشفى ينبع العام للتواصل مع الطبيب لمدة ساعة واحدة فقط





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دشن مستشفى ينبع العام "الزيارة الافتراضية"، للعناية المركزة، والتي تتيح لذوي المرضى التواصل المباشر مع الطبيب والأخصائي الاجتماعي المختص بحالة مريضهم.

يأتي ذلك بعد إقفال الزيارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة.

ويمكن الاستفادة من الخدمة بعد التواصل مع إدارة شؤون المرضى، عبر برنامج "واتس آب".

وبعد التأكد من صلة القرابة للمريض يعطى رابطًا عبر برنامج ( zoom) للتواصل مع الطبيب من الثالثة مساءً وحتى الرابعة مساءً، طوال أيام الأسبوع، بعد التنسيق مع الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.