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استدعاء الممرضين من أهالي القطيف في الخارج للعمل بمستشفى المحافظة

مصادر"سبق": سينتهي مع انتهاء الحجْر.. ستتخذ الإجراءات بحق من لا يحضر

علمت "سبق" من مصادرها أن إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية وجّهت جميع الممرضين والممرضات من سكان محافظة القطيف ممن هم يعملون خارج المحافظة؛ للعمل في مستشفى القطيف المركزي بدءاً من اليوم الأحد؛ وذلك نظراً للوضع الراهن والإجراءات الاحترازية.

وقالت المصادر: توجيه هولاء الممرضين للعمل في مستشفى القطيف المركزي سينتهي مع انتهاء الحجْر الطبي لمحافظة القطيف، وشددت الإدارة في حال عدم حضور ممن تم استدعاؤهم، سيتم تطبيق الإجراءات النظاميه بحقه بعد مراجعة إدارة الموارد البشرية؛ للتأكد من ذلك.

من جانب آخر وحرصاً على سلامة الجميع، حددت إدارة مستشفى القطيف المركزي بوابة خاصة لدخول المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" والمحولين للمستشفى، وتكون بوابة الطوارئ فقط لمرضى الطوارئ، كما شددت الإدارة على جميع الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين بضرورة حمل بطاقة العمل الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن، ولن يُسمح بدخول المستشفى دون بطاقة العمل.

القطيف التجمع الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استدعاء الممرضين من أهالي القطيف في الخارج للعمل بمستشفى المحافظة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية وجّهت جميع الممرضين والممرضات من سكان محافظة القطيف ممن هم يعملون خارج المحافظة؛ للعمل في مستشفى القطيف المركزي بدءاً من اليوم الأحد؛ وذلك نظراً للوضع الراهن والإجراءات الاحترازية.

وقالت المصادر: توجيه هولاء الممرضين للعمل في مستشفى القطيف المركزي سينتهي مع انتهاء الحجْر الطبي لمحافظة القطيف، وشددت الإدارة في حال عدم حضور ممن تم استدعاؤهم، سيتم تطبيق الإجراءات النظاميه بحقه بعد مراجعة إدارة الموارد البشرية؛ للتأكد من ذلك.

من جانب آخر وحرصاً على سلامة الجميع، حددت إدارة مستشفى القطيف المركزي بوابة خاصة لدخول المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" والمحولين للمستشفى، وتكون بوابة الطوارئ فقط لمرضى الطوارئ، كما شددت الإدارة على جميع الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين بضرورة حمل بطاقة العمل الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن، ولن يُسمح بدخول المستشفى دون بطاقة العمل.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
03:22 PM

استدعاء الممرضين من أهالي القطيف في الخارج للعمل بمستشفى المحافظة

مصادر"سبق": سينتهي مع انتهاء الحجْر.. ستتخذ الإجراءات بحق من لا يحضر

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عبدالله السالم - الدمام
0
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علمت "سبق" من مصادرها أن إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية وجّهت جميع الممرضين والممرضات من سكان محافظة القطيف ممن هم يعملون خارج المحافظة؛ للعمل في مستشفى القطيف المركزي بدءاً من اليوم الأحد؛ وذلك نظراً للوضع الراهن والإجراءات الاحترازية.

وقالت المصادر: توجيه هولاء الممرضين للعمل في مستشفى القطيف المركزي سينتهي مع انتهاء الحجْر الطبي لمحافظة القطيف، وشددت الإدارة في حال عدم حضور ممن تم استدعاؤهم، سيتم تطبيق الإجراءات النظاميه بحقه بعد مراجعة إدارة الموارد البشرية؛ للتأكد من ذلك.

من جانب آخر وحرصاً على سلامة الجميع، حددت إدارة مستشفى القطيف المركزي بوابة خاصة لدخول المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" والمحولين للمستشفى، وتكون بوابة الطوارئ فقط لمرضى الطوارئ، كما شددت الإدارة على جميع الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين بضرورة حمل بطاقة العمل الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن، ولن يُسمح بدخول المستشفى دون بطاقة العمل.

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