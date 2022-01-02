وأكد "التحالف" أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطَى.

وطلب "التحالف" من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في الحال، وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة الـ١٢ بعد منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأوضح "التحالف" أن الاستهدافات دمَّرت (22) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (200) عنصر إرهابي.

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ (28) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

"التحالف": على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ (28) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح "التحالف" أن الاستهدافات دمَّرت (22) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (200) عنصر إرهابي. وطلب "التحالف" من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في الحال، وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة الـ١٢ بعد منتصف الليل بتوقيت صنعاء". وأكد "التحالف" أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطَى.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 10:48 PM

اخر تعديل 03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 01:47 AM

"التحالف": على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورًا أكد تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة





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أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ (28) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح "التحالف" أن الاستهدافات دمَّرت (22) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (200) عنصر إرهابي.

وطلب "التحالف" من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في الحال، وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة الـ١٢ بعد منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأكد "التحالف" أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطَى.