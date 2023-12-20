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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,300 كرتون تمور في دارفور بالسودان

وزع مواد إيوائية للمتضررين في مديريتي حديبو ونوجد بسقطرى وتمور بحيس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 3,300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 16,500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية, شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساطًا، استفاد منها 300 فرد.


من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد من التوزيع 4481 أسرة.
وجرى توزيع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعة لمديرية الخوخة دوبلة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات بدون تمييز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منظمة الاغتنام للتنمية البشرية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,300 كرتون تمور في دارفور بالسودان
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 3,300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 16,500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية, شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساطًا، استفاد منها 300 فرد.


من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد من التوزيع 4481 أسرة.
وجرى توزيع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعة لمديرية الخوخة دوبلة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات بدون تمييز.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
05:11 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,300 كرتون تمور في دارفور بالسودان

وزع مواد إيوائية للمتضررين في مديريتي حديبو ونوجد بسقطرى وتمور بحيس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 3,300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 16,500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية, شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساطًا، استفاد منها 300 فرد.


من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد من التوزيع 4481 أسرة.
وجرى توزيع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعة لمديرية الخوخة دوبلة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات بدون تمييز.

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