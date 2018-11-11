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أمير تبوك يواسي "الخريصي" وفِي وفاة ابنته

قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز العزاء للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابنته رحمها الله .

جاء ذلك خلال زيارة الأمير فهد بن سلطان الْيَوْمَ لمنزل الخريصي بمدينة تبوك وتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ أحمد الخريصي ناصر بن أحمد الخريصي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

بدوره قدم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أمير تبوك يواسي "الخريصي" وفِي وفاة ابنته
سبق

قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز العزاء للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابنته رحمها الله .

جاء ذلك خلال زيارة الأمير فهد بن سلطان الْيَوْمَ لمنزل الخريصي بمدينة تبوك وتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ أحمد الخريصي ناصر بن أحمد الخريصي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

بدوره قدم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
06:10 PM

أمير تبوك يواسي "الخريصي" وفِي وفاة ابنته

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز العزاء للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابنته رحمها الله .

جاء ذلك خلال زيارة الأمير فهد بن سلطان الْيَوْمَ لمنزل الخريصي بمدينة تبوك وتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ أحمد الخريصي ناصر بن أحمد الخريصي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

بدوره قدم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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