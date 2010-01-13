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بنك الدم المركزي بحائل: إجراء 5728 فحصًا مخبريًا بديسمبر الماضي

ويستقبل المتبرعين من الأحد إلى الخميس 8 صباحًا وحتى 7 مساءً

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر الماضي، 5728 فحصاً مخبرياً، وصرف 403 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة. كما استقبل 236 متبرعاً، ونفذ ثلاث حملات للتبرع بالدم.

وذكرت "صحة حائل"، أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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بنك الدم المركزي بحائل: إجراء 5728 فحصًا مخبريًا بديسمبر الماضي
سبق

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر الماضي، 5728 فحصاً مخبرياً، وصرف 403 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة. كما استقبل 236 متبرعاً، ونفذ ثلاث حملات للتبرع بالدم.

وذكرت "صحة حائل"، أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
02:38 PM

بنك الدم المركزي بحائل: إجراء 5728 فحصًا مخبريًا بديسمبر الماضي

ويستقبل المتبرعين من الأحد إلى الخميس 8 صباحًا وحتى 7 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر الماضي، 5728 فحصاً مخبرياً، وصرف 403 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة. كما استقبل 236 متبرعاً، ونفذ ثلاث حملات للتبرع بالدم.

وذكرت "صحة حائل"، أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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