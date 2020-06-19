أمانة الطائف والجهات الأمنية تزيل بسطات عشوائية من محيط الأسواق التجارية
سعود الدعجاني
سبق
2020-06-19
تصوير (ماجد عسيري): أزالت مساء أمس الخميس أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية البسطات العشوائية والمخالفة من محيط الأسواق التجارية بشرق الطائف، وذلك ضمن الجهود الميدانية لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
حيث أزالت الفرق المشاركة من أمانة الطائف والجهات الأمنية البسطات العشوائية المجاورة لأحد الأسواق التجارية بشارع خالد بن الوليد، وذلك لإزالة الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
12:20 AM
أمانة الطائف والجهات الأمنية تزيل بسطات عشوائية من محيط الأسواق التجارية
تصوير (ماجد عسيري): أزالت مساء أمس الخميس أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية البسطات العشوائية والمخالفة من محيط الأسواق التجارية بشرق الطائف، وذلك ضمن الجهود الميدانية لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
حيث أزالت الفرق المشاركة من أمانة الطائف والجهات الأمنية البسطات العشوائية المجاورة لأحد الأسواق التجارية بشارع خالد بن الوليد، وذلك لإزالة الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري.