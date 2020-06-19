أمانة الطائف والجهات الأمنية تزيل بسطات عشوائية من محيط الأسواق التجارية

تصوير (ماجد عسيري): أزالت مساء أمس الخميس أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية البسطات العشوائية والمخالفة من محيط الأسواق التجارية بشرق الطائف، وذلك ضمن الجهود الميدانية لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري‫.

حيث أزالت الفرق المشاركة من أمانة الطائف والجهات الأمنية البسطات العشوائية المجاورة لأحد الأسواق التجارية بشارع خالد بن الوليد، وذلك لإزالة الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري.