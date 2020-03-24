النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رقم كارثي جديد بإسبانيا .. 514 وفاة و6584 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

وزارة الصحة: الإصابات قفزت إلى 39673 والوفيات باتت 2696 حالة

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 39673 بعد أن كانت 33089، أمس الإثنين، كما تمّ تسجيل 514 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات، إلى 2696 بعد أن كانت 2182 أمس الإثنين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
رقم كارثي جديد بإسبانيا .. 514 وفاة و6584 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 39673 بعد أن كانت 33089، أمس الإثنين، كما تمّ تسجيل 514 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات، إلى 2696 بعد أن كانت 2182 أمس الإثنين.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:15 PM

رقم كارثي جديد بإسبانيا .. 514 وفاة و6584 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

وزارة الصحة: الإصابات قفزت إلى 39673 والوفيات باتت 2696 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,359

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 39673 بعد أن كانت 33089، أمس الإثنين، كما تمّ تسجيل 514 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات، إلى 2696 بعد أن كانت 2182 أمس الإثنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,046
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,584

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة