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مستوطنون يهود يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازية

كانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة

نفّذ مستوطنون يهود، اليوم، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن نحو 20 مستوطنًا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 80 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية.

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مستوطنون يهود يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازية
سبق

نفّذ مستوطنون يهود، اليوم، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن نحو 20 مستوطنًا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 80 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:35 PM

مستوطنون يهود يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازية

كانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ مستوطنون يهود، اليوم، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن نحو 20 مستوطنًا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 80 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية.

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