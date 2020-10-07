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اعتماد تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار

"الحقيل": هدفنا رفع جودة الخدمات ومساعدة المستثمر وتحسين المشهد الحضري

أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل"، عن اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار عبر مشاركة المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التحرك جاء بهدف رفع جودة الخدمات والتسهيل على المستثمرين وتحسين المشهد الحضري ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار
سبق

أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل"، عن اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار عبر مشاركة المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التحرك جاء بهدف رفع جودة الخدمات والتسهيل على المستثمرين وتحسين المشهد الحضري ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
03:24 PM

اعتماد تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار

"الحقيل": هدفنا رفع جودة الخدمات ومساعدة المستثمر وتحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل"، عن اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار عبر مشاركة المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التحرك جاء بهدف رفع جودة الخدمات والتسهيل على المستثمرين وتحسين المشهد الحضري ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.

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