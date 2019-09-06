وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه.

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

"الخارجية" ترحِّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-06 رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 08:24 PM

"الخارجية" ترحِّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان مصدر مسؤول بالوزارة يؤكد أنها تعكس إرادة الشعب الشقيق





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رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه.