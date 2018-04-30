النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يوقع اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي

من أجل إيضاح الصورة الزاهية للمملكة في مونديال روسيا

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي، وذلك لتنفيذ خطة الإعلام والاتصال لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل في روسيا.

ووقع الاتفاقية التي تمت ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالرياض: نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف بن بندر التمياط، ومدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إبراز مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي بهدف نشر الدور الحضاري والريادي والقيادي للمملكة.

من جانبه أكد نواف التمياط أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اجتماعات تنسيقية عدة، تم من خلالها بحث أوجه التعاون في وضع استراتيجيات الاتصال وحملات العلاقات العامة والتغطية الإعلامية لمشاركة المنتخب.

وقال: "رغبةً منا في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاستفادة من خدمات وإمكانات مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام في دعم مسيرة المنتخب، ولتحقيق أعلى درجات الاحترافية في عكس الصورة المثالية والحضارية عن المملكة من كافة النواحي".

من جهته أكد مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث، أن هذه الاتفاقية تجسد مثالًا حقيقيًّا للتكامل والتعاون بين المركز والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي وجه بتسخير إمكانات وموارد الوزارة لإنجاح هذه المشاركة الوطنية والبرامج المصاحبة لها في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وشكر المغلوث اتحاد كرة القدم ممثلًا في: نائب رئيس الاتحاد رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم الأستاذ نواف التمياط؛ على تعاونه منقطع النظير حتى تكللت هذه الجهود المشتركة بالنجاح.

وكانت مراسم توقيع الاتفاقية قد حضرها الدكتور شاكر الذيابي مدير الاتصال الإعلامي لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يوقع اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي
سبق

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي، وذلك لتنفيذ خطة الإعلام والاتصال لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل في روسيا.

ووقع الاتفاقية التي تمت ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالرياض: نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف بن بندر التمياط، ومدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إبراز مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي بهدف نشر الدور الحضاري والريادي والقيادي للمملكة.

من جانبه أكد نواف التمياط أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اجتماعات تنسيقية عدة، تم من خلالها بحث أوجه التعاون في وضع استراتيجيات الاتصال وحملات العلاقات العامة والتغطية الإعلامية لمشاركة المنتخب.

وقال: "رغبةً منا في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاستفادة من خدمات وإمكانات مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام في دعم مسيرة المنتخب، ولتحقيق أعلى درجات الاحترافية في عكس الصورة المثالية والحضارية عن المملكة من كافة النواحي".

من جهته أكد مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث، أن هذه الاتفاقية تجسد مثالًا حقيقيًّا للتكامل والتعاون بين المركز والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي وجه بتسخير إمكانات وموارد الوزارة لإنجاح هذه المشاركة الوطنية والبرامج المصاحبة لها في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وشكر المغلوث اتحاد كرة القدم ممثلًا في: نائب رئيس الاتحاد رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم الأستاذ نواف التمياط؛ على تعاونه منقطع النظير حتى تكللت هذه الجهود المشتركة بالنجاح.

وكانت مراسم توقيع الاتفاقية قد حضرها الدكتور شاكر الذيابي مدير الاتصال الإعلامي لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:58 PM

اتحاد القدم يوقع اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي

من أجل إيضاح الصورة الزاهية للمملكة في مونديال روسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
296

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي، وذلك لتنفيذ خطة الإعلام والاتصال لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل في روسيا.

ووقع الاتفاقية التي تمت ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالرياض: نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف بن بندر التمياط، ومدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إبراز مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي بهدف نشر الدور الحضاري والريادي والقيادي للمملكة.

من جانبه أكد نواف التمياط أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اجتماعات تنسيقية عدة، تم من خلالها بحث أوجه التعاون في وضع استراتيجيات الاتصال وحملات العلاقات العامة والتغطية الإعلامية لمشاركة المنتخب.

وقال: "رغبةً منا في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاستفادة من خدمات وإمكانات مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام في دعم مسيرة المنتخب، ولتحقيق أعلى درجات الاحترافية في عكس الصورة المثالية والحضارية عن المملكة من كافة النواحي".

من جهته أكد مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث، أن هذه الاتفاقية تجسد مثالًا حقيقيًّا للتكامل والتعاون بين المركز والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي وجه بتسخير إمكانات وموارد الوزارة لإنجاح هذه المشاركة الوطنية والبرامج المصاحبة لها في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وشكر المغلوث اتحاد كرة القدم ممثلًا في: نائب رئيس الاتحاد رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم الأستاذ نواف التمياط؛ على تعاونه منقطع النظير حتى تكللت هذه الجهود المشتركة بالنجاح.

وكانت مراسم توقيع الاتفاقية قد حضرها الدكتور شاكر الذيابي مدير الاتصال الإعلامي لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,988
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة