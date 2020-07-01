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مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

فتح مزارات سياحية بينها الأهرامات

استأنفت مصر الرحلات الجوية الدولية، اليوم (الأربعاء)، وأعادت فتح مقاصد سياحية مهمة، بما في ذلك أهرامات الجيزة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن شهود أن عدد الزوار عند أهرامات الجيزة كان ضئيلاً، وأنهم لم يرصدوا سوى عدد قليل من الأشخاص في الموقع الذي عادة ما يكون مزدحماً.

في السياق نفسه، أوضحت وزارة الطيران أن 16 رحلة جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم، وفي الصباح، كانت صالتا الوصول خاويتين، لكن شاشة أظهرت أن من المتوقع وصول أربع رحلات مقررة من تولوز والكويت وتونس وعمان.

وسُمح بإعادة فتح المحافظتين الواقعتين على ساحل البحر الأحمر إلى جانب مرسى مطروح على البحر المتوسط، إذ إن أعداد الإصابات هناك هي الأدنى حتى الآن.

وكانت البلاد قد أغلقت مطاراتها أمام الرحلات الدولية المنتظمة ومواقع أثرية شهيرة في منتصف مارس (آذار) الماضي، في ظل سعي الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق
سبق

استأنفت مصر الرحلات الجوية الدولية، اليوم (الأربعاء)، وأعادت فتح مقاصد سياحية مهمة، بما في ذلك أهرامات الجيزة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن شهود أن عدد الزوار عند أهرامات الجيزة كان ضئيلاً، وأنهم لم يرصدوا سوى عدد قليل من الأشخاص في الموقع الذي عادة ما يكون مزدحماً.

في السياق نفسه، أوضحت وزارة الطيران أن 16 رحلة جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم، وفي الصباح، كانت صالتا الوصول خاويتين، لكن شاشة أظهرت أن من المتوقع وصول أربع رحلات مقررة من تولوز والكويت وتونس وعمان.

وسُمح بإعادة فتح المحافظتين الواقعتين على ساحل البحر الأحمر إلى جانب مرسى مطروح على البحر المتوسط، إذ إن أعداد الإصابات هناك هي الأدنى حتى الآن.

وكانت البلاد قد أغلقت مطاراتها أمام الرحلات الدولية المنتظمة ومواقع أثرية شهيرة في منتصف مارس (آذار) الماضي، في ظل سعي الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:57 PM

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

فتح مزارات سياحية بينها الأهرامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنفت مصر الرحلات الجوية الدولية، اليوم (الأربعاء)، وأعادت فتح مقاصد سياحية مهمة، بما في ذلك أهرامات الجيزة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن شهود أن عدد الزوار عند أهرامات الجيزة كان ضئيلاً، وأنهم لم يرصدوا سوى عدد قليل من الأشخاص في الموقع الذي عادة ما يكون مزدحماً.

في السياق نفسه، أوضحت وزارة الطيران أن 16 رحلة جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم، وفي الصباح، كانت صالتا الوصول خاويتين، لكن شاشة أظهرت أن من المتوقع وصول أربع رحلات مقررة من تولوز والكويت وتونس وعمان.

وسُمح بإعادة فتح المحافظتين الواقعتين على ساحل البحر الأحمر إلى جانب مرسى مطروح على البحر المتوسط، إذ إن أعداد الإصابات هناك هي الأدنى حتى الآن.

وكانت البلاد قد أغلقت مطاراتها أمام الرحلات الدولية المنتظمة ومواقع أثرية شهيرة في منتصف مارس (آذار) الماضي، في ظل سعي الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

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