السديس يوجه بدراسة إمكانية انتهاء اختبارات الطلاب والطالبات قبل رمضان

طالب وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية بوضع البدائل المناسبة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية، والمجلس العلمي، بدراسة وضع اختبارات الطلاب والطالبات.



وتضمّن التوجيه وضع البدائل المناسبة، وإمكانية تقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، وتحديد نهاية الفصل قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ حرصًا منه على سلامتهم.



يذكر أن الرئاسة حرصت ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وطلبة العلم؛ حيث جاء في وقت سابق توجيهه بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي، وتفعيل الدراسة عن بعد.