سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12

هطول الأمطار فاق معدله

قُتل 5 أتراك وفُقد 12 آخرون، في السيول التي تجتاح منطقة البحر الأسود في شمال تركيا، بحسب ما ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد.

وبين "صويلو" أن أحد القتلى جندي، وأنه جرى إنقاذ 133 مواطناً حتى الآن، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

من ناحيته، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، أن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس بمقدار 1.5 مرة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل، وسيولا من هذا القبيل.