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قائد الهلال محمد الشلهوب يضع حدًّا لمشواره مع الكرة: أحبكم كثير.. إلى اللقاء

بعد تحقيقه 33 بطولة محلية وخارجية

أعلن قائد الهلال الكابتن محمد الشلهوب اعتزال لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من 27 عاماً، ليضع بذلك نهاية لحقبة تاريخية لواحد من أفضل الأجيال التي مرت في تاريخ الكرة السعودية.

ونشر الشلهوب خبر اعتزاله على حسابه الرسمي على "تويتر" من خلال مقطع فيديو أرفقه بعبارة: "أحبكم كثير.. إلى اللقاء".

يذكر أن الشلهوب تدرج في جميع الفئات السنية لنادي الهلال حتى وصل للفريق الأول ويعد من أفضل اللاعبين السعوديين في جيله، وهو أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية تحقيقاً للألقاب بواقع 33 بطولة مع ناديه الهلال.

والتحق الشلهوب مع براعم نادي الهلال عام 1993، ثم صعد إلى ناشئي الهلال وحقق معه بطولة المملكة عام 1414هـ، والمركز الثاني في نفس البطولة في العام الذي تلاه، ثم صعد لشباب الهلال وحصل على المركز الثاني في بطولة المملكة عام 1416هـ وبطولة المملكة عام 1417هـ ووصيف بطل المملكة عام 1418هـ، ومع بداية عام 1420هـ تم تصعيده للفريق الأول في نادي الهلال، واستطاع بجدارة أن يحجز مكانه في الفريق، واستطاع تحقيق الرباعية في تلك السنة، وكان أول هدف له بعد تصعيده للفريق الأول على نادي الاتحاد بعد عرضية من المحترف الكويتي جاسم الهويدي.

كما ارتدى الشلهوب قميص المنتخب السعودي منذ عام 2000 عندما كان عمره عشرين عامًا فقط وشارك في أول مباراة في 17 أكتوبر 2000 ضد قطر في كأس آسيا 2000 لعب خلالها 118 مباراة سجل فيها 19 هدفًا.

https://twitter.com/mbsh_10/status/1304106464626302976

محمد الشلهوب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قائد الهلال محمد الشلهوب يضع حدًّا لمشواره مع الكرة: أحبكم كثير.. إلى اللقاء
سبق

أعلن قائد الهلال الكابتن محمد الشلهوب اعتزال لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من 27 عاماً، ليضع بذلك نهاية لحقبة تاريخية لواحد من أفضل الأجيال التي مرت في تاريخ الكرة السعودية.

ونشر الشلهوب خبر اعتزاله على حسابه الرسمي على "تويتر" من خلال مقطع فيديو أرفقه بعبارة: "أحبكم كثير.. إلى اللقاء".

يذكر أن الشلهوب تدرج في جميع الفئات السنية لنادي الهلال حتى وصل للفريق الأول ويعد من أفضل اللاعبين السعوديين في جيله، وهو أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية تحقيقاً للألقاب بواقع 33 بطولة مع ناديه الهلال.

والتحق الشلهوب مع براعم نادي الهلال عام 1993، ثم صعد إلى ناشئي الهلال وحقق معه بطولة المملكة عام 1414هـ، والمركز الثاني في نفس البطولة في العام الذي تلاه، ثم صعد لشباب الهلال وحصل على المركز الثاني في بطولة المملكة عام 1416هـ وبطولة المملكة عام 1417هـ ووصيف بطل المملكة عام 1418هـ، ومع بداية عام 1420هـ تم تصعيده للفريق الأول في نادي الهلال، واستطاع بجدارة أن يحجز مكانه في الفريق، واستطاع تحقيق الرباعية في تلك السنة، وكان أول هدف له بعد تصعيده للفريق الأول على نادي الاتحاد بعد عرضية من المحترف الكويتي جاسم الهويدي.

كما ارتدى الشلهوب قميص المنتخب السعودي منذ عام 2000 عندما كان عمره عشرين عامًا فقط وشارك في أول مباراة في 17 أكتوبر 2000 ضد قطر في كأس آسيا 2000 لعب خلالها 118 مباراة سجل فيها 19 هدفًا.

https://twitter.com/mbsh_10/status/1304106464626302976

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:12 PM

قائد الهلال محمد الشلهوب يضع حدًّا لمشواره مع الكرة: أحبكم كثير.. إلى اللقاء

بعد تحقيقه 33 بطولة محلية وخارجية

A A A
محمود الحمد - الرياض
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2,775

أعلن قائد الهلال الكابتن محمد الشلهوب اعتزال لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من 27 عاماً، ليضع بذلك نهاية لحقبة تاريخية لواحد من أفضل الأجيال التي مرت في تاريخ الكرة السعودية.

ونشر الشلهوب خبر اعتزاله على حسابه الرسمي على "تويتر" من خلال مقطع فيديو أرفقه بعبارة: "أحبكم كثير.. إلى اللقاء".

يذكر أن الشلهوب تدرج في جميع الفئات السنية لنادي الهلال حتى وصل للفريق الأول ويعد من أفضل اللاعبين السعوديين في جيله، وهو أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية تحقيقاً للألقاب بواقع 33 بطولة مع ناديه الهلال.

والتحق الشلهوب مع براعم نادي الهلال عام 1993، ثم صعد إلى ناشئي الهلال وحقق معه بطولة المملكة عام 1414هـ، والمركز الثاني في نفس البطولة في العام الذي تلاه، ثم صعد لشباب الهلال وحصل على المركز الثاني في بطولة المملكة عام 1416هـ وبطولة المملكة عام 1417هـ ووصيف بطل المملكة عام 1418هـ، ومع بداية عام 1420هـ تم تصعيده للفريق الأول في نادي الهلال، واستطاع بجدارة أن يحجز مكانه في الفريق، واستطاع تحقيق الرباعية في تلك السنة، وكان أول هدف له بعد تصعيده للفريق الأول على نادي الاتحاد بعد عرضية من المحترف الكويتي جاسم الهويدي.

كما ارتدى الشلهوب قميص المنتخب السعودي منذ عام 2000 عندما كان عمره عشرين عامًا فقط وشارك في أول مباراة في 17 أكتوبر 2000 ضد قطر في كأس آسيا 2000 لعب خلالها 118 مباراة سجل فيها 19 هدفًا.

https://twitter.com/mbsh_10/status/1304106464626302976

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