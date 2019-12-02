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"العنزي" يناقش سبل تطوير المحميات والغابات في يدمة

خلال لقائه نائب مدير فرع البيئة بنجران

التقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه اليوم نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه مسفر بن حسين آل حشيش.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات البيئية والزراعية وسبل تطوير محمية عروق بني معارض والغابات وزيادة الغطاء النباتي فيه وبعض الأماكن المناسبة للتشجير والزراعة.

وأكد "العنزي " حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل كل المعوقات في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

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"العنزي" يناقش سبل تطوير المحميات والغابات في يدمة
سبق

التقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه اليوم نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه مسفر بن حسين آل حشيش.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات البيئية والزراعية وسبل تطوير محمية عروق بني معارض والغابات وزيادة الغطاء النباتي فيه وبعض الأماكن المناسبة للتشجير والزراعة.

وأكد "العنزي " حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل كل المعوقات في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:00 PM

"العنزي" يناقش سبل تطوير المحميات والغابات في يدمة

خلال لقائه نائب مدير فرع البيئة بنجران

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بندر آل عوض - نجران
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التقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه اليوم نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه مسفر بن حسين آل حشيش.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات البيئية والزراعية وسبل تطوير محمية عروق بني معارض والغابات وزيادة الغطاء النباتي فيه وبعض الأماكن المناسبة للتشجير والزراعة.

وأكد "العنزي " حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل كل المعوقات في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

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