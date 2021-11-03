انطلاق منتدى مستقبل العقار في فبراير 2022 بالرياض

وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين

تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يقام منتدى مستقبل العقار خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 م في فندق الريتزكارلتون بالرياض، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، بجانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية؛ وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.

ويأتي قيام المنتدى تأكيدًا لأهمية قطاع العقار في المملكة؛ باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصًا على رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بجانب تمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث يستهدف المنتدى الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.

ويسعى منتدى مستقبل العقار إلى أن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة حاضر ومستقبل القطـاع العقـاري؛ وذلك من خـلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش، وطرح أفضل التجارب الدولية؛ وذلـك من أجل المساهمة في رفع وتعـزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليًّا ودوليًّا تحت سقف واحد؛ لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيـق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تـوفـير الفـرص الوظيفـية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق ازدهارًا وتنمية مستدامة.

ويناقش المنتدى 10 محاور استراتيجية، تشمل كافة جوانب القطاع العقاري في المملكة، والتي تتمثل في: التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، وجاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، ورفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، وجودة الحياة في التطوير العقاري، والتمويل في تعزيز السوق العقارية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، والقدرات البشرية في القطاع العقاري، والمسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.

فيما تتناول ورش عمل المنتدى، عددًا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها على القطاع، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، والنزاعات وآلية التحكيم العقاري، وتحسن أداء المنشآت العقارية، والصندوق السيادي وأثره على القطاع، والتوطين والتحديات، والرقمنة العقارية، والتسويق العقاري، والتقييم العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام على هامش أعمال المنتدى عدد من الفعاليات، وهي معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية ذات العلاقة، والتي بدورها ستعكس التطور التقني في القطاع العقاري الذي انتظم المملكة؛ حيث سيتم استعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والنمو الملحوظ الذي ساد السوق العقارية، وساهم في إحداث انتعاش في حركتي العرض والطلب، بصور لافتة.

ويستهدف المنتدى عددًا من القطاعات والجهات، أبرزها القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، وشركات البناء والتشييد والتطوير، والشركات البحثية والرقمية المتخصصة، والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى المنظمات والجمعيات المتخصصة العالمية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد العالمي للعقار والسفراء والسفارات الدولية.

ويُعد منتدى مستقبل العقار فرصةً نادرة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة؛ خاصة في مجال التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة والديناميكيـة، كما يُعد المنتدى فرصة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملـك، ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج؛ حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعـة مـن الآراء حـول القوانين والتشريعات المستهدفة ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة.

للاطلاع على تفاصيل منتدى مستقبل العقار: www.therff.com.