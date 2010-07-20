سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.
المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.
المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.