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المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:54 PM

المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.

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