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أكثر من 350 طالبًا يشاركون في ملتقى الإرشاد المهني بتعليم جازان

شهد تدشين منصة الإرشاد الإلكتروني لخدمة الطلاب

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، ملتقى مهنياً استهدف أكثر من 350 طالبًا بحضور المدير العام للتعليم الدكتور، إبراهيم بن محمد أبوهادي، وممثلي العديد من الجهات الحكومية، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة جيزان.

وثمن "أبوهادي" خلال كلمته في الملتقى لجميع الجهات الحكومية مشاركتها وتعاونها مع الإدارة في جميع برامجها وللمركز الثقافي على استضافته للقاء، مؤكداً على أهمية التكامل بين جميع الجهات لتقديم الدعم للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن وجيل رؤيته الطموحة، مضيفاً أن الملتقى يعد نوعياً وسيتيح للطلاب الفرصة لتحديد مساراتهم بعد المرحلة الثانوية بما يتواقف مع إمكاناتهم وميولهم، معبراً عن سعادته بمشاهدة نخبة من طلاب الإدارة والذين يشكلون مع زملائهم في المدارس مستقبل الوطن المشرق.

من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، الفاروق مدخلي، أن الملتقى يهدف لمساعدة الطلاب على معرفة كافة التخصصات وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، بالإضافة لمساعدتهم على الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، مضيفاً أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الإدارة في دعم الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل انسجاماً مع رؤية المملكة، مقدماً شكره للمدير العام للتعليم والمساعد للشؤون التعليمية وجميع الجهات المشاركة بالملتقى .

جازان الإدارة العامة للتعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 350 طالبًا يشاركون في ملتقى الإرشاد المهني بتعليم جازان
سبق

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، ملتقى مهنياً استهدف أكثر من 350 طالبًا بحضور المدير العام للتعليم الدكتور، إبراهيم بن محمد أبوهادي، وممثلي العديد من الجهات الحكومية، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة جيزان.

وثمن "أبوهادي" خلال كلمته في الملتقى لجميع الجهات الحكومية مشاركتها وتعاونها مع الإدارة في جميع برامجها وللمركز الثقافي على استضافته للقاء، مؤكداً على أهمية التكامل بين جميع الجهات لتقديم الدعم للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن وجيل رؤيته الطموحة، مضيفاً أن الملتقى يعد نوعياً وسيتيح للطلاب الفرصة لتحديد مساراتهم بعد المرحلة الثانوية بما يتواقف مع إمكاناتهم وميولهم، معبراً عن سعادته بمشاهدة نخبة من طلاب الإدارة والذين يشكلون مع زملائهم في المدارس مستقبل الوطن المشرق.

من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، الفاروق مدخلي، أن الملتقى يهدف لمساعدة الطلاب على معرفة كافة التخصصات وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، بالإضافة لمساعدتهم على الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، مضيفاً أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الإدارة في دعم الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل انسجاماً مع رؤية المملكة، مقدماً شكره للمدير العام للتعليم والمساعد للشؤون التعليمية وجميع الجهات المشاركة بالملتقى .

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
03:35 PM

أكثر من 350 طالبًا يشاركون في ملتقى الإرشاد المهني بتعليم جازان

شهد تدشين منصة الإرشاد الإلكتروني لخدمة الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، ملتقى مهنياً استهدف أكثر من 350 طالبًا بحضور المدير العام للتعليم الدكتور، إبراهيم بن محمد أبوهادي، وممثلي العديد من الجهات الحكومية، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة جيزان.

وثمن "أبوهادي" خلال كلمته في الملتقى لجميع الجهات الحكومية مشاركتها وتعاونها مع الإدارة في جميع برامجها وللمركز الثقافي على استضافته للقاء، مؤكداً على أهمية التكامل بين جميع الجهات لتقديم الدعم للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن وجيل رؤيته الطموحة، مضيفاً أن الملتقى يعد نوعياً وسيتيح للطلاب الفرصة لتحديد مساراتهم بعد المرحلة الثانوية بما يتواقف مع إمكاناتهم وميولهم، معبراً عن سعادته بمشاهدة نخبة من طلاب الإدارة والذين يشكلون مع زملائهم في المدارس مستقبل الوطن المشرق.

من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، الفاروق مدخلي، أن الملتقى يهدف لمساعدة الطلاب على معرفة كافة التخصصات وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، بالإضافة لمساعدتهم على الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، مضيفاً أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الإدارة في دعم الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل انسجاماً مع رؤية المملكة، مقدماً شكره للمدير العام للتعليم والمساعد للشؤون التعليمية وجميع الجهات المشاركة بالملتقى .

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