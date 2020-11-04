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بالتزامن مع المرحلة الثالثة.. رئاسة الحرمين تبحث جوانب تطوير تطبيق تنقل

يتيح لكل المعتمرين والمصلين حجز العربات الكهربائية قبل وصولهم إلى الحرم

عقد منسوبو وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا لمناقشة الجوانب التقنية لتطبيق (تنقل)، والذي يتيح لكل المعتمرين والمصلين حجز العربات الكهربائية واليدوية إلكترونيًّا قبل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف.

وناقش الاجتماع سبل تطوير تطبيق (تنقل)، بما يتكامل مع مخرجات التطبيقات الإلكترونية للرئاسة، ويدعم حِزَم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يشهدها المسجد الحرام بالتزامن مع المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

جدير بالذكر أن تطبيق (تنقل) يعمل على تسهيل عمليات حجز العربات داخل الحرم المكي الشريف بعدة طرق إلكترونية؛ مما يسهم في تقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر، وتسليم العربات، وتحقيق التباعد الآمن بين المعتمرين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق تنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتزامن مع المرحلة الثالثة.. رئاسة الحرمين تبحث جوانب تطوير تطبيق تنقل
سبق

عقد منسوبو وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا لمناقشة الجوانب التقنية لتطبيق (تنقل)، والذي يتيح لكل المعتمرين والمصلين حجز العربات الكهربائية واليدوية إلكترونيًّا قبل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف.

وناقش الاجتماع سبل تطوير تطبيق (تنقل)، بما يتكامل مع مخرجات التطبيقات الإلكترونية للرئاسة، ويدعم حِزَم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يشهدها المسجد الحرام بالتزامن مع المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

جدير بالذكر أن تطبيق (تنقل) يعمل على تسهيل عمليات حجز العربات داخل الحرم المكي الشريف بعدة طرق إلكترونية؛ مما يسهم في تقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر، وتسليم العربات، وتحقيق التباعد الآمن بين المعتمرين.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:50 AM

بالتزامن مع المرحلة الثالثة.. رئاسة الحرمين تبحث جوانب تطوير تطبيق تنقل

يتيح لكل المعتمرين والمصلين حجز العربات الكهربائية قبل وصولهم إلى الحرم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد منسوبو وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا لمناقشة الجوانب التقنية لتطبيق (تنقل)، والذي يتيح لكل المعتمرين والمصلين حجز العربات الكهربائية واليدوية إلكترونيًّا قبل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف.

وناقش الاجتماع سبل تطوير تطبيق (تنقل)، بما يتكامل مع مخرجات التطبيقات الإلكترونية للرئاسة، ويدعم حِزَم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يشهدها المسجد الحرام بالتزامن مع المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

جدير بالذكر أن تطبيق (تنقل) يعمل على تسهيل عمليات حجز العربات داخل الحرم المكي الشريف بعدة طرق إلكترونية؛ مما يسهم في تقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر، وتسليم العربات، وتحقيق التباعد الآمن بين المعتمرين.

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